Messi toma decisión sobre su futuro en la selección de Argentina tras perder Mundial 2026

Se revela la decisión de Lionel Messi con la selección de Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España. ¿Retiro o sigue?
La derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo: Lionel Messi tendido y lleno de tristeza sobre el césped del Metlife Stadium.
El capitán argentino abandonó el campo con evidente tristeza tras perder la oportunidad de conquistar un segundo título mundial consecutivo.
A sus 39 años, muchos consideran que el encuentro en Nueva Jersey pudo haber sido su última participación en una Copa del Mundo.
Sin embargo, la final frente a España no habría significado el cierre definitivo de su trayectoria con la selección argentina.
Tras el partido, Messi evitó detenerse en la zona mixta y decidió no pronunciarse sobre su futuro con la Albiceleste.
Horas después publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor por la derrota y aseguró que la herida tardará en sanar.
Lo cierto es que en ningún momento del comunicado confirmó su retiro del combinado nacional ni anunció una fecha para despedirse.
De acuerdo con información del periodista Gastón Edul y TyC Sports, el delantero aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad.
Antes del Mundial, Messi tampoco había comunicado a su círculo cercano que este torneo sería el último de su carrera con Argentina.
Esa situación mantiene abierta la posibilidad de volver a verlo vistiendo la camiseta albiceleste en los próximos compromisos internacionales.
Argentina volverá a la actividad en septiembre durante una fecha FIFA, en la que disputará partidos amistosos antes del inicio de un nuevo ciclo.
Todo apunta a que, si decide cerrar su etapa con la selección, buscará hacerlo ante la afición argentina y no lejos de casa.
El próximo Mundial se celebrará en 2030 y tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque el grueso del torneo se jugará en España, Marruecos y Portugal.
Aunque la Albiceleste ya tiene asegurado su lugar como anfitriona parcial del Mundial 2030, participará igualmente en las Eliminatorias sudamericanas que arrancarán en 2027.
Por ahora, el futuro internacional de Lionel Messi continúa siendo una incógnita y su despedida oficial con la selección argentina todavía deberá esperar.