Una recibió 114 goles en tres juegos en 2015: Países que ya están eliminados del Mundial 2030

Rusia: Un caso bastante sonado ya que la FIFA los castigó desde el 28 de febrero de 2022. ¿Por qué? Por la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero del 2022. No se descarta que regresen para la eliminatoria al Mundial del 2030 ya que la FIFA ha comenzado a levantar parcialmente su castigo a Rusia. El organismo rector del fútbol mundial levantó el veto a las divisiones formativas, permitiendo que la Selección Sub-15 rusa sea invitada a participar en torneos oficiales.