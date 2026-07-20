De jugar en el patio de su casa a darle a España su segunda Copa del Mundo: ¿quién es Ferran Torres?

Empujado por la ambición de un Tiburón, su apodo, Ferran Torres navega desde hace más de una década por las corrientes de las altas expectativas que siempre genera y lo hace tan pendiente de no hundirse como de triunfar, como hizo este domingo con el gol que le ha dado a España su segundo Mundial al derrotar a la Argentina del 'Dibu' Martínez. Aquí un poco de su historia: