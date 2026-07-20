Antonela Roccuzzo rompe el silencio: mensaje a Messi tras el Mundial que impacta a Argentina

Antonela Roccuzzo dejó mensaje a Messi y Argentina tras subcampeonato en el Mundial e impacta a todos.
La final del Mundial de 2026 dejó una de las postales más conmovedoras para Argentina. Tras la derrota frente a España, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en lo que representó su despedida definitiva de las Copas del Mundo.
El encuentro significó el cierre de un capítulo histórico para el astro rosarino. A sus 39 años, Messi puso punto final a una carrera mundialista que comenzó en Alemania 2006 y que lo llevó a disputar seis ediciones del torneo más importante del fútbol.
Después del partido, el capitán argentino recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo por parte de aficionados, exfutbolistas y personalidades del deporte, quienes destacaron su legado y agradecieron todo lo que aportó a la selección albiceleste.
Una de las muestras de cariño más especiales llegó de Antonela Roccuzzo. A través de sus redes sociales, la esposa de Messi compartió un emotivo mensaje en el que expresó el orgullo y la admiración que siente por el futbolista, asegurando que, más allá del resultado de la final, seguirá siendo el mejor.
"Siempre vas a ser el mejor, Messi", escribió Antonela al inicio de una publicación en la que resaltó no solo la calidad futbolística del campeón del mundo, sino también los valores que lo han acompañado durante toda su trayectoria profesional.
En su mensaje, destacó la fortaleza mental del rosarino y su capacidad para afrontar los momentos difíciles sin rendirse jamás.
"Porque, pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único".
Roccuzzo también aseguró que el verdadero éxito de Messi va mucho más allá de los trofeos conquistados, ya que considera que su ejemplo se basa en el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que ha demostrado durante toda su carrera.
"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia".
Además, afirmó que el capitán argentino representa un modelo a seguir tanto para sus hijos como para millones de personas alrededor del mundo.
"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".
La publicación concluyó con una emotiva declaración de amor hacia el futbolista.
"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".
El mensaje rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones en las redes sociales. Hinchas de distintos países aprovecharon la publicación para enviar palabras de aliento a Messi y destacar el respaldo que Antonela le ha brindado durante toda su carrera.
Tras el subcampeonato de Argentina en el Mundial de 2026, las palabras de Antonela fueron interpretadas como un reconocimiento al legado de Messi, dejando claro que su grandeza no depende de un resultado, sino de todo lo que construyó dentro y fuera de las canchas.