Era estudiante de Mercadotecnia: Wualys Fuentes, virreina de belleza hallada muerta

Para Wualys, convertirse en modelo significaba más que participar en un certamen de belleza. En una de sus publicaciones escribió: "No es fácil plasmar el sueño de una nena de 14 años en una publicación, desde pequeña andar los tacones de mi mamá, maquillarme a escondidas y rogarle porque me dejara plancharme el pelo, solo era el inicio a una vida llena de un estilo propio. Los que me conocen saben que soy amante de la moda, el modelaje y la belleza".