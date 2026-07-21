Era estudiante de Mercadotecnia: Wualys Fuentes, virreina de belleza hallada muerta

Como una joven soñadora y determinada a cumplir sus metas es recordada Wualys Fuentes Aquino, virreina de belleza que fue hallada muerta en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.
Wualys era una joven de tan solo 23 años de edad que tenía un futuro prometedor, tanto en su carrera dentro del mundo del modelaje como en su formación universitaria.
El nombre de Wualys tomó relevancia tras obtener el título de virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, un logro que representaba uno de los momentos más importantes de su trayectoria en los certámenes de belleza.
La joven era una soñadora en el mundo del modelaje e incluso en redes sociales inspiraba a sus seguidores al compartir mensajes relacionados con la aceptación y el amor propio.
"La nena de 14 que sufría de bullying por su contextura, ayer sanó y brilló. No es fácil pararse en un escenario frente a muchas personas, pero mi seguridad y potencial me llevarán lejos. Hoy puedo decir que me amo tal y como soy, porque ahora entiendo que Dios me creó a su imagen y semejanza", posteó la joven hace cuatro semanas.
Pero los sueños de Wualys no solo estaban relacionados con el mundo del modelaje; también se esforzaba por terminar su carrera profesional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Se conoció que en la UNAH cursaba la carrera de Mercadotecnia, donde buscaba prepararse para alcanzar sus metas profesionales.
Para Wualys, convertirse en modelo significaba más que participar en un certamen de belleza. En una de sus publicaciones escribió: "No es fácil plasmar el sueño de una nena de 14 años en una publicación, desde pequeña andar los tacones de mi mamá, maquillarme a escondidas y rogarle porque me dejara plancharme el pelo, solo era el inicio a una vida llena de un estilo propio. Los que me conocen saben que soy amante de la moda, el modelaje y la belleza".
El cuerpo de Wualys ya fue retirado de la Morgue del Ministerio Público y trasladado a una funeraria, donde sus familiares y seres queridos le darán el último adiós.
La muerte de la joven se reportó el pasado lunes 20 de julio, luego de que familiares y amigos indicaran que no tenían información sobre ella desde hacía varias horas.
La joven residía en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa, donde fue hallada sin vida dentro de una habitación. Las autoridades realizaron la autopsia correspondiente y, tras los estudios forenses, se determinará la causa de su muerte.
Tan solo horas antes de que se reportara su fallecimiento, la joven se mostró activa en su cuenta de TikTok, donde compartió contenido relacionado con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.