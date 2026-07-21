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Lo último que se supo de Wualys Fuentes antes de ser hallada muerta: horas antes realizó posteos

Pese a que se maneja que la familia de Wualys Fuentes Aquino no sabía nada de ella desde hacía varios días, la realidad es que la joven estuvo activa en redes sociales las horas previas a su muerte

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 06:36
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Wualys Suseth Fuentes Aquino fue hallada sin vida al interior de su apartamento, ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
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La joven, de 23 años, fue trasladada a la Morgue del Ministerio Público y se espera que antes del mediodía de este 21 de julio su cuerpo sea retirado por sus familiares.

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Wualys Suseth Fuentes Aquino era virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026 y tan solo unas semanas antes había participado en el certamen de belleza.

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La joven y talentosa modelo fue encontrada sin vida el pasado 20 de julio. Inicialmente se informó que su familia no sabía nada de ella desde hacía varios días, por lo que amigos decidieron llegar a su apartamento, donde la hallaron muerta.

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Sin embargo, horas antes la joven realizó varias publicaciones en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 3,000 seguidores. ¿Qué fue lo último que se supo de ella?

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El domingo 19 de julio se disputó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, encuentro que terminó con la victoria de la selección española. Como aficionada de Argentina, Wualys compartió una publicación relacionada con el partido.

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"Para Messi la última, Lamine tiene muchas más que ganar aún", posteó la joven, acompañando el mensaje con una fotografía en la que vestía la camiseta de la selección de Argentina.

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La publicación fue realizada el domingo 19 de julio, es decir, horas antes de que fuera hallada sin vida la noche del lunes 20 de julio.

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Horas antes de su muerte, Wualys hizo otra publicación, también relacionada con el Mundial 2026. Además, días antes había interactuado con su audiencia realizando publicaciones entre el miércoles y el jueves.

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Tras conocerse la hipótesis de que su familia no sabía nada de ella desde hacía varios días, varios usuarios comentaron en sus últimas publicaciones: "No entiendo cómo dicen que no sabían nada de ella si hizo varios post".

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Agentes de Medicina Forense se trasladaron hasta la zona para realizar el levantamiento cadavérico y continuar con el procedimiento correspondiente. De manera preliminar, se conoció que en el lugar no se encontraron signos de violencia.

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Las autoridades contemplan regresar al apartamento donde fue hallada muerta la joven modelo para continuar recabando indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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La joven Wualys era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde cursaba la carrera de Mercadotecnia. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte.

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Wualys Fuentes Aquino será recordada por su paso en los escenarios, su dedicación y la imagen que proyectó durante su participación en certamenes de belleza.

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