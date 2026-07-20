La hallaron en su apartamento: lo que se sabe de la muerte de Wualys Suseth Fuentes Aquino

Familiares y amigos que en vida conocieron a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, están de luto tras la noticia de su inesperado fallecimiento. Así era la joven y esto se sabe de su caso.
Wualys Fuentes Aquino, quien ganó el título de virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue encontrada sin vida este lunes -20 de julio- dentro de su apartamento ubicado en la colonia Altos de El Trapiche, en la capital.
La joven, de 23 años, fue localizada luego de que sus familiares se trasladaran hasta Tegucigalpa al no tener información de ella durante varios días. Al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo de Fuentes Aquino.
Agentes de Medicina Forense se trasladaron hasta la zona para realizar el levantamiento cadavérico y continuar con el procedimiento correspondiente.
Fuentes Aquino participó en distintos certámenes de belleza y representó a Tegucigalpa como virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026.
Su participación en estos eventos la dio a conocer dentro de este ámbito. En redes sociales mostraba su día a día como universitaria y compartía algunas de sus ideas sobre vestimenta y moda.
La joven era estudiante de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Wualys era la hermana mayor de tres hermanos, según la información proporcionada en sus redes.
Entre sus pasatiempos estaba practicar voleibol y salir a correr, actividades que formaban parte de su rutina y vida personal.
La noticia de su muerte generó consternación entre personas cercanas a la joven, quienes compartieron mensajes de pesar tras conocerse el hallazgo.
Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
El caso continúa bajo investigación para establecer si se trata de una muerte natural, crimen u otras causas.