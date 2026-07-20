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Publicó un video una hora antes de su muerte: crimen de Milton Omar Rápalo en SPS

Una hora antes de que se registrara su crimen, Milton Rápalo grabó un video en sus redes sociales, sin imaginar que le quitarían la vida en su lugar de trabajo en un centro comercial

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 18:52
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Momentos antes de que le quitaran la vida a Milton Omar Rápalo, el empresario grabó un video mientras realizaba su trabajo. Una hora después, un hombre llegó a dispararle en el car wash donde trabajaba.

 Foto: Cortesía
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El crimen del empresario se registró a eso de las 5:30 de la tarde en el estacionamiento de un centro comercial, donde Milton tenía su car wash.

 Foto: EL HERALDO
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Una hora antes de la tragedia, Milton Omar Rápalo grabó un video en un vehículo de uno de sus clientes, asegurando que el trabajo que ofrecían era de calidad en carros de lujo.

 Foto: Cortesía
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"Les voy haciendo este video porque quiero que ustedes se fijen cómo nuestra clientela, los que ya han probado nuestro servicio de mano de obra, dejan sus vehículos de lujo en buenas manos. Vamos con varios. Nueve años de estar al servicio en centros comerciales nos respaldan", menciona después.

 Foto: Cortesía
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Milton Omar Rápalo era dueño de un car wash ubicado en el estacionamiento de un centro comercial en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
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También se dedicaba a la venta de cuadros de pintura que él mismo elaboraba y eran cotizados por sus clientes.

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De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió cuando Rápalo presuntamente se disponía a abordar su vehículo en el área de estacionamiento del establecimiento y un hombre se acercó hasta donde se encontraba y le disparó hasta matarlo.

 Foto: Cortesía
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Personas que estaban en el lugar alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos, encontrando el cuerpo sin vida del empresario en un charco de su propia sangre.

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Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Medicina Forense se desplazó al lugar para efectuar el levantamiento cadavérico.

 Foto: EL HERALDO
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Las autoridades no han informado sobre personas relacionadas con el asesinato ni han confirmado el móvil del ataque, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles.

 Foto: Redes sociales
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