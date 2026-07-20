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Milton Rápalo, artista y empresario asesinado en centro comercial de San Pedro Sula

En horario de trabajo le quitaron la vida al artista y dueño de un car wash en San Pedro Sula, Milton Rápalo, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo. Esto se sabe de su crimen

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 17:49
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Un nuevo hecho violento se registró este lunes en San Pedro Sula, luego de que un empresario fuera asesinado a disparos en el sótano del parqueo de un centro comercial.

Foto: Cortesía
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Se trata de Milton Omar Rápalo, reconocido dueño de un car wash ubicado en un centro comercial sampedrano. Además, era conocido por sus hermosas pinturas.

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De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió cuando Rápalo se disponía a subirse a su vehículo en el área de estacionamiento del establecimiento.

 Foto: Redes sociales
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Versiones indican que un hombre se acercó hasta donde se encontraba el empresario y, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones hasta matarlo.

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Las detonaciones generaron alarma entre clientes y empleados del centro comercial, quienes dieron aviso a las autoridades, que encontraron el cuerpo sin vida de Milton Omar Rápalo.

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El cuerpo de Rápalo quedó tendido a un costado de su vehículo, en un charco de sangre. Fue cubierto con un cartón mientras llegaba el equipo de Medicina Forense.

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Agentes policiales acordonaron la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes.

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Milton Omar Rápalo era conocido por obras de arte publicadas en sus redes sociales.

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En su perfil privado compartía fotos de sus obras en venta, las cuales eran cotizadas por sus clientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni han identificado a los responsables.

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