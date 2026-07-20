Milton Rápalo, artista y empresario asesinado en centro comercial de San Pedro Sula

Un nuevo hecho violento se registró este lunes en San Pedro Sula, luego de que un empresario fuera asesinado a disparos en el sótano del parqueo de un centro comercial.
Se trata de Milton Omar Rápalo, reconocido dueño de un car wash ubicado en un centro comercial sampedrano. Además, era conocido por sus hermosas pinturas.
De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió cuando Rápalo se disponía a subirse a su vehículo en el área de estacionamiento del establecimiento.
Versiones indican que un hombre se acercó hasta donde se encontraba el empresario y, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones hasta matarlo.
Las detonaciones generaron alarma entre clientes y empleados del centro comercial, quienes dieron aviso a las autoridades, que encontraron el cuerpo sin vida de Milton Omar Rápalo.
El cuerpo de Rápalo quedó tendido a un costado de su vehículo, en un charco de sangre. Fue cubierto con un cartón mientras llegaba el equipo de Medicina Forense.
Agentes policiales acordonaron la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes.
Milton Omar Rápalo era conocido por obras de arte publicadas en sus redes sociales.
En su perfil privado compartía fotos de sus obras en venta, las cuales eran cotizadas por sus clientes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni han identificado a los responsables.