"Venían de la iglesia cuando fueron raptados": lo último que hicieron los cuatro primos asesinados en La Ceiba

Lo que debía ser el regreso a casa después de participar en una actividad religiosa terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a cuatro familias en La Ceiba. Según sus parientes, ese fue el último momento en que vieron con vida a los cuatro primos que días después aparecieron asesinados en distintos sectores de la ciudad.
Durante el velatorio, familiares de Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís relataron que los jóvenes habían salido de la iglesia y se dirigían a sus viviendas cuando fueron privados de libertad por desconocidos.
"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", expresó una prima de las víctimas, mientras decenas de personas acudían a despedirlos en medio del dolor.
Las declaraciones de la familia buscan desmentir cualquier versión que pretenda vincular a los cuatro jóvenes con estructuras criminales. Por el contrario, aseguran que eran conocidos por su dedicación a la fe, al estudio y al trabajo, además de participar activamente en la congregación de los Testigos de Jehová.
En la funeraria donde son velados, el ambiente estuvo marcado por las oraciones, el llanto y las muestras de solidaridad de amigos, vecinos, compañeros de estudio y miembros de la congregación religiosa a la que pertenecían.
Otro de los familiares aseguró que la familia mantiene la esperanza de que las autoridades esclarezcan el caso y capturen a los responsables del crimen.
"Dios hará justicia. Eso pedimos porque eran muchachos tranquilos, trabajadores y nunca anduvieron en malos pasos", manifestó uno de sus primos, quien pidió que el asesinato no quede sin castigo.
De acuerdo con la información preliminar, los cuatro jóvenes habían sido reportados como desaparecidos después de ser raptados cuando regresaban del servicio religioso. La búsqueda terminó de la peor manera durante el fin de semana.
La noche del sábado fueron encontrados los cuerpos de dos de ellos en la colonia San José. Horas más tarde, la mañana del domingo, las autoridades localizaron a los otros dos primos sin vida en un callejón de la colonia Canelas, ambos sectores de La Ceiba.
Hasta ahora no se reportan personas detenidas por el cuádruple asesinato. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.
El director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, aseguró que el caso recibirá atención prioritaria. "Quiero decirle a la familia que este caso no va a reinar en la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para apoyar al jefe regional e investigar este caso", afirmó el funcionario.
Mientras continúan las diligencias, familiares y amigos permanecen junto a los féretros de los cuatro primos con una misma petición: que se haga justicia por unos jóvenes cuyo último recorrido, según quienes más los conocían, fue salir de la iglesia antes de convertirse en víctimas de este atroz crímen.