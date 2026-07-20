"Predicaban la palabra de Dios": así recuerdan a los cuatro primos asesinados en La Ceiba

Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos permanecen junto a los féretros de los cuatro primos con una misma petición: que el crimen sea esclarecido y que el recuerdo de los jóvenes permanezca ligado a la vida que llevaron marcada, según quienes los conocieron, por el trabajo, la unión familiar y la predicación de la palabra de Dios.