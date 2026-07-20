"Predicaban la palabra de Dios": así recuerdan a los cuatro primos asesinados en La Ceiba

El silencio que rodea la funeraria donde son velados los cuatro primos asesinados en La Ceiba solo es interrumpido por oraciones, abrazos y lágrimas. Entre el dolor de la despedida, familiares y amigos coinciden en un mismo recuerdo: eran jóvenes que dedicaban parte de su vida a predicar la palabra de Dios y participar activamente en su congregación religiosa.
Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís son recordados por quienes los conocieron como muchachos trabajadores, respetuosos y comprometidos con su fe. Sus seres queridos rechazan cualquier versión que pretenda relacionarlos con actividades delictivas.
"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", expresó entre lágrimas una prima de las víctimas durante el velatorio.
Las muestras de solidaridad también llegaron de compañeros de estudio, vecinos y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, quienes acudieron para acompañar a la familia y recordar a los cuatro jóvenes como personas dedicadas a servir a Dios y alejadas de la violencia.
En medio del profundo dolor, otro familiar manifestó que la familia mantiene la esperanza de que el crimen sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia.
"Dios hará justicia. Eso pedimos porque eran muchachos tranquilos, trabajadores y nunca anduvieron en malos pasos", afirmó uno de sus primos, mientras decenas de personas acompañaban el último adiós.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuatro jóvenes fueron privados de libertad cuando regresaban de una actividad religiosa.
Horas después comenzaron los hallazgos de sus cuerpos en dos puntos distintos de La Ceiba: dos fueron encontrados la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José y los otros dos la mañana del domingo 17 en la colonia Canelas.
Hasta ahora las autoridades no reportan personas capturadas por el cuádruple crimen.
No obstante, el director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, aseguró que el caso tendrá atención prioritaria.
"Quiero decirle a la familia que este caso no va a reinar en la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para apoyar al jefe regional e investigar este caso", declaró el funcionario.
Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos permanecen junto a los féretros de los cuatro primos con una misma petición: que el crimen sea esclarecido y que el recuerdo de los jóvenes permanezca ligado a la vida que llevaron marcada, según quienes los conocieron, por el trabajo, la unión familiar y la predicación de la palabra de Dios.