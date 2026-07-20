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"Predicaban la palabra de Dios": así recuerdan a los cuatro primos asesinados en La Ceiba

Familiares aseguran que los cuatro primos asesinados en La Ceiba eran jóvenes dedicados a la iglesia y piden que el crimen no quede impune

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 12:29
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El silencio que rodea la funeraria donde son velados los cuatro primos asesinados en La Ceiba solo es interrumpido por oraciones, abrazos y lágrimas. Entre el dolor de la despedida, familiares y amigos coinciden en un mismo recuerdo: eran jóvenes que dedicaban parte de su vida a predicar la palabra de Dios y participar activamente en su congregación religiosa.

 Foto: Redes sociales
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Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís son recordados por quienes los conocieron como muchachos trabajadores, respetuosos y comprometidos con su fe. Sus seres queridos rechazan cualquier versión que pretenda relacionarlos con actividades delictivas.

 Foto: Redes sociales
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"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", expresó entre lágrimas una prima de las víctimas durante el velatorio.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Las muestras de solidaridad también llegaron de compañeros de estudio, vecinos y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, quienes acudieron para acompañar a la familia y recordar a los cuatro jóvenes como personas dedicadas a servir a Dios y alejadas de la violencia.

Foto: Carlos Molina / OPSA
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En medio del profundo dolor, otro familiar manifestó que la familia mantiene la esperanza de que el crimen sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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"Dios hará justicia. Eso pedimos porque eran muchachos tranquilos, trabajadores y nunca anduvieron en malos pasos", afirmó uno de sus primos, mientras decenas de personas acompañaban el último adiós.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuatro jóvenes fueron privados de libertad cuando regresaban de una actividad religiosa.

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Horas después comenzaron los hallazgos de sus cuerpos en dos puntos distintos de La Ceiba: dos fueron encontrados la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José y los otros dos la mañana del domingo 17 en la colonia Canelas.

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Hasta ahora las autoridades no reportan personas capturadas por el cuádruple crimen.

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No obstante, el director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, aseguró que el caso tendrá atención prioritaria.

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"Quiero decirle a la familia que este caso no va a reinar en la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para apoyar al jefe regional e investigar este caso", declaró el funcionario.

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Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos permanecen junto a los féretros de los cuatro primos con una misma petición: que el crimen sea esclarecido y que el recuerdo de los jóvenes permanezca ligado a la vida que llevaron marcada, según quienes los conocieron, por el trabajo, la unión familiar y la predicación de la palabra de Dios.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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