"No hay crimen perfecto": Buscarán ADN para esclarecer asesinato de cuatro primos en La Ceiba

Con ayuda del Ministerio Público, las autoridades ya inspeccionan las zonas donde fueron hallados los cuerpos de los cuatro jóvenes. "Donde hay contacto humano se saca lo que es el ADN", afirmó el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las autoridades de la DPI ya dieron inicio a las investigaciones; sin embargo, hasta ahora se abstienen de revelar una hipótesis sobre el crimen para no entorpecer el proceso investigativo. Estos son los detalles.
Rolando Ponce, director de la DPI, declaró ante los medios de comunicación: "Decirle a la población hondureña, la Policía está trabajando y se va a dar respuesta a este caso". ¿Cómo avanzan las investigaciones?
"Agarrados de la mano del Ministerio Público, con el fiscal de la Unidad de Homicidios, que es quien conoce la causa, ya tenemos líneas de investigación. La Policía Nacional tiene las competencias para vincular o desvincular en cualquier línea de investigación sin perder el principio de legalidad y objetividad", agregó Ponce.
Seguidamente, explicó: "Sacando la trazabilidad del delito, porque no hay crimen perfecto. Donde hay contacto humano se saca lo que es el ADN del delito y es lo que la Policía Nacional está haciendo".
"Estos días son de levantamiento de medios probatorios para que, a través de la ciencia forense, en este caso el Ministerio Público con Medicina Legal, vamos a hacer un equipo de trabajo y ubicar, hacer la orden de captura de aquellas personas que vilmente cometieron este asesinato en perjuicio de cuatro jóvenes", detalló Ponce.
Sobre las líneas de investigación, el funcionario aseguró: "Manejamos varias que el proceso investigativo no me autoriza revelar y ustedes serán los primeros en darse cuenta cuál es la génesis del problema. Estamos trabajando y no podemos ser irresponsables, porque la investigación criminal es de probanza, es de construir la verdad y convencer al Ministerio Público".
La noche del viernes 17 de julio, los jóvenes salieron de una iglesia y ese mismo día fueron privados de su libertad en el sector San Judas, de La Ceiba. Los primeros dos cuerpos fueron encontrados en la colonia San José y, posteriormente, las autoridades localizaron los otros dos en un sector diferente.
El titular de la DPI también envió un mensaje a los responsables del crimen: "Mandarles un mensaje a los culpables que donde estén, como estén, la Policía los va a sacar de circulación".
Los cuatro jóvenes fueron identificados como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís, estos dos últimos hermanos.