Una sola familia llora a cuatro jóvenes: despiden a los primos asesinados en La Ceiba

Una verdadera tragedia atraviesa la familia Canales, luego de que cuatro de sus integrantes desaparecieran el pasado viernes 17 de julio y fueran encontrados sin vida durante el fin de semana.
Entre el dolor, la indignación y la impotencia, familiares, amigos y vecinos despidieron este lunes a Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís, estos dos últimos hermanos.
Los familiares de las víctimas pidieron a la Policía que no vincule a los cuatro jóvenes con estructuras criminales, al asegurar que eran muchachos sanos, dedicados a predicar la palabra de Dios y que, tras salir de la iglesia, tenían previsto ir a cenar.
Los cuatro jóvenes, integrantes de una misma familia, fueron privados de su libertad y posteriormente encontrados sin vida durante el fin de semana. Las autoridades localizaron primero dos cuerpos y, horas después, hallaron los otros dos en un sector diferente.
Durante el velatorio, los parientes desmintieron cualquier vínculo de los jóvenes con estructuras criminales y exigieron a las autoridades policiales y judiciales una investigación profunda para esclarecer el crimen.
"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia. Pedimos a las autoridades que investiguen", manifestó entre lágrimas una prima de las víctimas.
A las muestras de dolor se sumaron compañeros de estudio, amistades y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, donde asistían los jóvenes. Todos los recordaron como personas ejemplares, dedicadas a sus estudios, al trabajo y a sus actividades religiosas.
De acuerdo con los reportes preliminares, los cuatro jóvenes fueron privados de su libertad cuando regresaban de un servicio religioso.
La noche del sábado fueron hallados los primeros dos cuerpos en la colonia San José, mientras que la mañana del domingo fueron encontrados los otros dos en la colonia Canelas.
"Quiero decirles a las familias que este caso no quedará en la impunidad. El ministro de Seguridad ha dado instrucciones para apoyar al jefe regional en la investigación de este caso", afirmó el director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce.