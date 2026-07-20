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Hernán García, alias "Nachito", víctima mortal del accidente que dejó cinco heridos en Gracias, Lempira

Hernán García, alias "Nachito", falleció en un fatal accidente que además dejó cinco personas heridas en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en Gracias, Lempira

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 10:36
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Como Hernán García, alias "Nachito", fue identificado el hombre que murió tras sufrir un accidente en el que cinco personas más resultaron heridas.

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"Nachito", como era conocido de cariño, era originario de Las Flores, Lempira. De manera preliminar se presume que él era quien conducía el vehículo al momento del accidente.

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El hecho ocurrió en la carretera CA-11, a la altura de Río Grande, en Gracias, Lempira. ¿Cómo ocurrió el accidente?

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Según los datos preliminares, Hernán viajaba acompañado de cinco personas más, quienes resultaron heridas tras el fuerte impacto. Se presume que la víctima es quien iba frente al volante.

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Luego del accidente, los lesionados fueron trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez; sin embargo, al llegar al centro asistencial se confirmó que Hernán ya no presentaba signos vitales.

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Las autoridades aún investigan cómo ocurrió el accidente en el que perdió la vida "Nachito". Hasta el momento, se conoce que el vehículo impactó contra un árbol.

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El automóvil en el que se conducía el joven era una camioneta Hilux doble cabina, color gris, la cual quedó con graves daños materiales tras el impacto.

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En la parte delantera del vehículo se observa que, debido al fuerte choque, el capó quedó completamente destruido.

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De manera preliminar, las autoridades manejan que el accidente habría sido tipo despiste seguido de volcamiento. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las otras cinco personas heridas.

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La identidad de los lesionados aún no ha sido revelada, pero se informó que se trata de tres hombres y dos mujeres que viajaban a bordo del vehículo.

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