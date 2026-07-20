Policía ya tiene varias líneas de investigación por el asesinato de cuatro primos en La Ceiba

El pasado 17 de julio, cuatro jóvenes fueron privados de su libertad en el sector San Judas, de La Ceiba, luego de salir de una iglesia. La Policía Nacional avanza con las investigaciones para esclarecer el crimen. Aquí los detalles
Las cuatro víctimas fueron identificadas como Dilan Canales, de 13 años; Diego Canales, de 22; Daniel Canales y Kelvin Macdiel Canales. Las autoridades presumen que grupos criminales que operan en el sector San Judas de La Ceiba podrían estar involucrados, de acuerdo con las primeras investigaciones policiales.
Carlos Sosa, comisionado de la Policía Nacional, se refirió al caso y explicó que "las personas fueron raptadas por una estructura criminal. Ya tenemos información que nos han proporcionado".
Sosa indicó que los cuerpos de inteligencia ya manejan hipótesis iniciales sobre el crimen de los cuatro jóvenes, quienes se congregaban en una iglesia de los Testigos de Jehová.
"Sobre el posible móvil ya tenemos unas líneas de investigación que, por el trabajo que se ha iniciado, daremos a conocer posteriormente", explicó el funcionario.
Las autoridades aseguraron que, conforme avancen las investigaciones, darán a conocer las hipótesis que se manejan sobre el crimen. Las víctimas eran residentes de la colonia La Libertad, en el sector San Judas. Según las autoridades, esa zona mantiene una disputa territorial entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Familiares indicaron que los cuatro jóvenes fueron privados de libertad aproximadamente a las 5:00 de la tarde del viernes 17 de julio, cuando regresaban de un oficio religioso.
Los cuatro asistían a reuniones de la congregación de los Testigos de Jehová. Sus familiares aseguraron que eran jóvenes tranquilos y sin problemas con otras personas.
"No sé por qué tuvieron que hacerles eso, porque ellos eran buenos muchachos que iban a la iglesia", expresó un familiar que pidió mantener el anonimato.
Las autoridades investigan si los jóvenes fueron asesinados en otro lugar y posteriormente abandonados en esa zona, debido a que vecinos aseguraron no haber escuchado detonaciones de arma de fuego.
Tras horas de su desaparición, el pasado sábado se hallaron los primeros dos cuerpos en una calle solitaria de la colonia San José.
Luego del hallazgo de los primeros dos cuerpos, la mañana del domingo fueron encontrados los otros dos cadáveres en la colonia Canelas, confirmándose la muerte de los cuatro primos.