Policía ya tiene varias líneas de investigación por el asesinato de cuatro primos en La Ceiba

Las autoridades aseguraron que, conforme avancen las investigaciones, darán a conocer las hipótesis que se manejan sobre el crimen. Las víctimas eran residentes de la colonia La Libertad, en el sector San Judas. Según las autoridades, esa zona mantiene una disputa territorial entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).