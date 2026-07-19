Cronología del asesinato de cuatro primos fueron raptados en La Ceiba

La vida de cuatro primos que fueron raptados el pasado viernes 17 de julio se apagó durante este fin de semana tras ser encontrados muertos en dos zonas de La Ceiba. ¿Qué se sabe del múltiple asesinato? A continuación la cronología e imágenes.
De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas han sido identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14; Kelvin Magdiel Canelas de 15, y Daniel Enrique Antúnez Canelas de 15.
Las versiones de allegados refieren que los cuatro jovencitos eran miembros de la congregación religiosa denominada Testigos de Jehová, y que fueron "interceptados y raptados por hombre fuertemente armados cuando regresaban de una actividad de la iglesia".
Actualizando el caso, el comisionado de la Policía Nacional, Carlos González Sosa, señaló recientes declaraciones que sí recibieron un reporte del rapto de las víctimas. "Recibimos información el día viernes de un posible rapto en uno de los sectores de La Ceiba, entre las cinco y las seis de la tarde. Esa es la línea de investigación que estamos siguiendo, de la mano del Ministerio Público", manifestó.
Según el funcionario, los cuatro jóvenes no solo eran primos entre sí, sino que dos de ellos también eran hermanos. "Se habla de dos hermanos y de que todos son primos entre sí. Las cuatro personas eran originarias y residentes de la ciudad de La Ceiba, y fueron raptadas en el mismo lugar", agregó González Sosa.
El primer hallazgo fue durante la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José, en una calle próxima a una pulpería bastante frecuentada, donde los cuerpos aparecieron atados de manos y con múltiples impactos de arma de fuego.
Las autoridades fueron alertadas en varios escenarios, por lo que acudieron para acordonar la escena y realizar indagaciones. Miembros de Medicina Forense también acudieron para el respectivo levantamiento de cuerpos y su traslado hacia la morgue.
Este domingo, la escena se repitió en un callejón de la colonia Canelas, a inmediaciones de una iglesia, también en La Ceiba, donde fueron localizados los otros dos cuerpos en las mismas condiciones, un hallazgo que fue rápidamente vinculado por las autoridades. "yer tuvimos la información de dos personas que habían perdido la vida, y hoy, lastimosamente, aparecieron otras dos más, aparentemente por arma de fuego", señaló González.
El comisionado señaló que hay varios equipos de investigación e inteligencia que continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables esta nueva masacre en La Ceiba. "Creemos que se trata de una estructura criminal, a la cual estamos identificando con el uso de tecnología y con información de algunas personas que se desplazaban por el lugar".
El funcionario policial evitó confirmar públicamente los nombre de las víctimas, aunque en los medios locales y redes sociales trascendieron identidades desde tempranas horas del domingo. "Tenemos algunos posibles nombres, pero por respeto a los familiares y a la investigación, no los daremos a conocer en este momento", puntualizó.
El agente cerró su intervención asegurando que la investigación "avanza de manera responsable", y que los resultados incluido el posible móvil del cuádruple asesinato, serán compartidos con la población y familiares de las víctimas en cuanto la investigación lo permita.
Mientras tanto, familiares, amigos y demás seres queridos se preparan para despedir a los cuatro jóvenes que perdieron la vida a manos de la criminalidad en el país. La comunidad pide justicia para que el caso no quede en la impunidad.