Cronología del asesinato de cuatro primos fueron raptados en La Ceiba

Este domingo, la escena se repitió en un callejón de la colonia Canelas, a inmediaciones de una iglesia, también en La Ceiba, donde fueron localizados los otros dos cuerpos en las mismas condiciones, un hallazgo que fue rápidamente vinculado por las autoridades. "yer tuvimos la información de dos personas que habían perdido la vida, y hoy, lastimosamente, aparecieron otras dos más, aparentemente por arma de fuego", señaló González.