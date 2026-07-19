¿Quiénes eran los cuatro primos raptados y hallados muertos en La Ceiba? "Danos fortaleza, Dios"

A tempranas horas de este domingo 19 de julio de 2026, las autoridades policiales manifestaron que se encontraban a la espera de los resultados de identificación, sin embargo, los detalles comenzaron a circular en redes y medios de la ciudad. Una tía de las víctimas compartió una de tantas publicaciones en donde aparecen los nombres y edades antes mencionadas con el mensaje: "Danos fortaleza, Dios", validando la información hasta ahora trascendida.