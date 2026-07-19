¿Quiénes eran los cuatro primos raptados y hallados muertos en La Ceiba? "Danos fortaleza, Dios"

Cuatro jóvenes miembros de una misma familia que fueron raptados desde el pasado viernes 17 de julio en La Ceiba, aparecieron muertos durante este fin de semana, sumándose a la cifra de lamentables y continuas muertes que se registran en el país. ¿Quiénes eran las víctimas? A continuación los detalles.
Según la información preliminar que ha trascendido en medios locales de La Ceiba, las cuatro víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de entre 14; Kelvin Magdiel Canelas, de 15, y Daniel Enrique Antúnez Canelas, de entre 14 y 15 años.
A tempranas horas de este domingo 19 de julio de 2026, las autoridades policiales manifestaron que se encontraban a la espera de los resultados de identificación, sin embargo, los detalles comenzaron a circular en redes y medios de la ciudad. Una tía de las víctimas compartió una de tantas publicaciones en donde aparecen los nombres y edades antes mencionadas con el mensaje: "Danos fortaleza, Dios", validando la información hasta ahora trascendida.
Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, los cuatro jovencitos fueron raptados el viernes por desconocidos, por lo que fueron reportados como desaparecidos ante la Policía Nacional por sus familiares.
Desafortunadamente, las esperanzas de recuperarlos con vida se desvanecieron este fin de semana. El primer hallazgo de dos cuerpos (Diego Canelas y Daniel Antúnez Canelas) se registró la noche del sábado 18 de julio en una calle de la colonia San José, en La Ceiba.
Al momento del hallazgo, los dos jóvenes estaban atados de manos y presentaban heridas de arma de fuego en varias partes de sus cuerpos.
Luego, la mañana de este domingo 19 de junio, fueron encontrados los otros dos cadáveres (Dylan Mateo Canelas y Kelvin Magdiel Canelas) aparecieron en un callejón de la colonia Canelas, siempre en La Ceiba. Uno de los cuerpos quedó en la esquina de un muro.
Mientras que el otro cadáver quedó tendido de lado al otro extremo del callejón.
En ambos puntos de La Ceiba, las autoridades fueron alertadas por lo que se apersonaron para acordonar las escenas del crimen, y como de costumbre, iniciar indagaciones. Miembros de Medicina Forense realizaron ambos levantamientos y el debido traslado hacia la morgue para efectos de autopsias.
El comisionado de la Policía Nacional, Fabio Sola, señaló que la hipótesis preliminar hasta ahora, es que los jóvenes habrían sido raptados por alguna estructura criminal de la zona, sin especificar cuál. No obstante, manifestó que están investigando esta masacre para dar con el paradero de los hechores.
De acuerdo con la información recabada, los cuatro primos pertenecían a la congregación de los Testigos de Jehová, un dato que sigue generando impacto entre los pobladores y usuarios de redes sociales que argumentan que "eran tan solo unos niños inocentes".
Mientras las indagaciones de las autoridades continúan, la familia de los jóvenes asesinados se encuentra devastada y en busca de respuestas. Asimismo, los pobladores de La Ceiba se han unido al clamor de justicia, para que estas muertes no solo se sumen a las estadísticas de violencia en el país.