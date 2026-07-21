Cabo Verde, la selección sorpresa en el Mundial 2026, según la encuesta de EL HERALDO

De 88 participantes en la encuesta, el 76.14% destinó su voto a Cabo Verde, superando por mucho a Noruega que quedó en segundo lugar con un 10.23%.

Tegucigalpa, Honduras.- Cabo Verde fue elegida como la selección que más sorprendió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , de acuerdo a los lectores de EL HERALDO que participaron en su encuesta.

En menor medida, Argentina, España, Austria, Egipto, Uruguay, Inglaterra y Uzbekistán obtuvieron votos como selecciones que sorprendieron.

Los "Tiburones Azules" se ganaron el corazón de millones de expectadores por llegar hasta la fase eliminatoria en su primera participación mundialista.

Cabo Verde sorprendió al no dejarse vencer por España, actual campeona mundial, en fase de grupos y tuvo a Argentina contra las cuerdas en los dieciseisavos de final, regalando un partidazo que culminó 3-2 a favor de la albiceleste.

Las magistrales atajadas de Vozinha y el golazo marcado por Sidny Lopes Cabral en el duelo contra Argentina quedan grabados como momentos épicos de United 2026.

Para conocer las votaciones completas, dírijase a la sección "Resultados" de la encuesta interactiva.