Carlo Ancelotti se refiere a 'sufrida' clasificación de Argentina y felicita a Cabo Verde

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, entró a valorar este sábado la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, a la que felicitó por "jugar un partido tan bonito" contra la actual campeona del mundo.

"¿Quién hubiera dicho que Argentina sufriría ante Cabo Verde? Sufrió porque el fútbol moderno es así", resumió el técnico de la Canarinha en rueda de prensa, en la víspera del partido de octavos de final contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El entrenador italiano subrayó que en todos los partidos ya hay que jugar contra rivales "muy bien preparados" y puso como ejemplo el cruce de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, que se saldó con victoria para el equipo de Lionel Messi por 3-2 tras una prórroga de infarto.

"No se trata de un fallo de Argentina, es una felicitación para Cabo Verde, para sus jugadores y para su entrenador por jugar un partido tan bonito", celebró el exentrenador del Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Bayern de Múnich, entre otros clubes.

Brasil buscará este domingo un billete para los cuartos de final del Mundial 2026 ante la selección noruega de Erling Haaland, uno de los grandes protagonistas del torneo, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Si logra derrotar a Los Vikingos Rojos, la pentacampeona del mundo jugará en cuartos contra México o Inglaterra.

Por su parte, Argentina, tras sudar ante el combinado caboverdiano, se medirá en los octavos de final con Egipto y, en caso de clasificarse, le esperaría en cuartos Colombia o Suiza.

Brasil y Argentina, rivales históricos en Sudamérica, van por el mismo lado del cuadro, pero solo se cruzarían en unas eventuales semifinales.