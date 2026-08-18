Guau Café, el rincón de Tegucigalpa donde las mascotas también son clientes

Tegucigalpa, Honduras. Imagine entrar a una cafetería y encontrarse con un perro sentado junto a la mesa mientras espera una paleta elaborada especialmente para él. En otra esquina, una familia celebra el cumpleaños de su mascota. Más allá, una pareja disfruta de un café de especialidad mientras su cachorro juega con juguetes dispuestos para los visitantes de cuatro patas. La escena podría parecer inusual para algunos, pero se ha vuelto parte de la rutina en Guau Café, un emprendimiento que nació en Tegucigalpa con la idea de crear un espacio donde las mascotas no fueran solamente aceptadas, sino protagonistas. Detrás del concepto hay cuatro socios, dos parejas unidas por la familia y por el amor por los perros. "La idea surgió porque nosotros no teníamos un lugar así donde ir, no nos dejaban entrar a cafés o restaurantes con nuestras mascotas y esas historias las escuchamos tantas veces. Ahora, algunos lugares sí aceptan mascotas, pero pocos son pensados realmente para ellos", expresó Alejandra Girón, una de las propietarias. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma una pregunta que terminaría convirtiéndose en negocio ¿por qué no crear un café donde las personas y sus perros pudieran compartir la misma experiencia?

Inicios

EL HERALDO visitó el café, ubicado en el centro comercial City Plaza, en el anillo periférico, y es un lugar colorido, que transmite paz y alegría Pero esta idea tardó varios años en materializarse. Permaneció guardada mientras buscaban financiamiento, definían el concepto y encontraban un local adecuado. Cuando finalmente encontraron el espacio ideal, la construcción de la plaza donde se ubicaría el negocio sufrió retrasos. Aun así, decidieron esperar. "Cuando comenzamos teníamos miedo, porque emprender en Honduras siempre representa un reto. Sin embargo, ver llegar a las familias con sus perritos nos impulsó a seguir experimentando, haciendo pruebas de menú e incorporando más productos para mascotas", mencionó Alejandra.

Esa convicción fue puesta a prueba durante casi dos años, hasta que finalmente abrieron las puertas. Lo que encontraron al otro lado fue algo que ni ellos mismos esperaban, una comunidad entera que estaba esperando un lugar así. "Muchas personas nos escriben y nos dicen que nunca pensaron encontrar un lugar así, entonces empezar a ver eso y también que el sueño crece es algo que realmente nos llena", mencionó Girón.

Un boom

El negocio es un boom. Las fotografías de perros visitando el café circulan en Instagram, TikTok y Facebook, pues los clientes comparten imágenes, recomiendan el sitio y regresan acompañados de nuevos visitantes. “Venir a Guau es mi tiempo de relajación, él (su mascota) está feliz y yo más feliz todavía de verlo disfrutar en un espacio diseñado para él y donde puede comer cosas saludables para su organismo, es mi rutina de fines de semana y él solo ve su correa y ya sabe para dónde vamos”, relató Suanny Flores, un fiel cliente de la cafetería. Hoy los propietarios reconocen a muchos de sus clientes frecuentes por nombre. También identifican a sus mascotas y notan cuando alguno llega sin ellas. Y es que en Guau no es raro que un perro tenga más protagonismo que su dueño, cada mascota que visita el local puede aparecer en las redes sociales del negocio, algunas incluso tienen perfiles propios y son etiquetadas en las publicaciones. Otras celebran cumpleaños en el establecimiento y se convierten, por un día, en las verdaderas estrellas del lugar.

Éxito

Para los socios de Guau Café, el éxito del proyecto refleja una transformación mucho más profunda, pues reconocen que hace algunos años, los perros permanecían en los patios de las casas o cumplían funciones específicas de vigilancia, pero hoy ocupan un lugar distinto. Duermen dentro del hogar, acompañan a sus dueños a hacer diligencias, participan en reuniones familiares y forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. En otras palabras, dejaron de ser únicamente mascotas para convertirse en miembros de la familia y esa realidad es visible todos los días en el café. Hay clientes que llegan con coches para transportar a sus perros pequeños. Otros consultan detalladamente los ingredientes de cada producto antes de ofrecerlo a sus animales y hay quienes celebran fechas especiales junto a ellos. Los propietarios escuchan constantemente historias que a otros les parecerían exageradas, como personas que trituran cuidadosamente las croquetas de sus perros, que preparan menús especiales o que organizan celebraciones completas para ellos.

Lejos de sorprenderse, descubrieron que forman parte de una comunidad mucho más grande de lo que imaginaban. "Algo que he aprendido, que en tan poco tiempo que uno no se puede quedar estático. Tenés que evolucionar constantemente, eso lo iba aprendiendo acá, viendo la evolución de las personas, y aprendiendo también de los socios que ya tenían experiencia, investigando, viajamos hace poco a una feria en Colombia, fuimos los socios, y aprendimos algunas cosas, trajimos alguna idea, entonces es como que nos ha abierto la mente. O sea, que no te puedes quedar estático porque si no, te vas a aburrir", expresó Ángel Ricardo Tábora, esposo de Alejandra y socio de Guau Café.

Productos

La experiencia en Guau Café fue diseñada para ambos visitantes, pues mientras los clientes pueden disfrutar de café de especialidad, frappés, smoothies, sándwiches o tablas de quesos y jamones, los perros también tienen sus propias opciones. Paletas, snacks naturales, productos elaborados con ingredientes seleccionados y alternativas desarrolladas con asesoría veterinaria forman parte de la oferta. Todo comenzó con una única opción; sin embargo, conforme escuchaban las sugerencias de los clientes, el menú fue creciendo. “¿Qué más tienen para los perros?” era una de las preguntas más frecuentes y la respuesta fue ampliar la variedad. Hoy los animales cuentan con productos elaborados especialmente para ellos, mientras sus dueños reciben orientación sobre ingredientes y alimentos seguros para mascotas. La creatividad también está presente en el menú para los humanos. Los platillos llevan nombres que siguen la identidad del lugar, como combos llamados “Chipi y Charly”, que incluye un “Pug Sandwich”, una “Guau”salad primavera y dos bebidas; “Fito y Lito”, con dos tostadas y dos bebidas; “El Perrito”, un burrito preparado con mix de jamones, aguacate y lechuga; y “El Mestizo”, una opción más tradicional con pan, frijoles, huevo, queso y mantequilla. También ofrecen “Guaufles” en versiones americanas y dulces. Para los perros, la oferta incluye “Puppy Cup”, una especie de helado suave; “Pawletas” de diferentes sabores y “Pupcake”, preparado con pan y galleta de zanahoria. Las bebidas mantienen el mismo concepto, con nombres como “Guau Café”, “Chihuaespresso”, “Capugchino” y “Latte Retriever”, haciendo que el juego de palabras y la temática canina estén presentes incluso al momento de ordenar.

Pero la experiencia también va más allá de la comida, pues el local cuenta con espacios para que los perros puedan hacer sus necesidades, agua filtrada, un ambiente tranquilo y música a un volumen adecuado para evitar alteraciones de los peludos.

Proyecto con propósito