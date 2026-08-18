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Designada afirma que se le deducirá responsabilidad a tiktokers que humillaron a niño por L500

Dos tiktokers humillaron a un menor de edad al darle 500 lempiras a cambio de raparlo. El video ha generado rechazo y desde el gobierno hacen un anuncio

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 17:34
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María Antonieta Mejía, designada presidencial, adelantó que se le deducirá responsabilidad a dos tiktokers hondureños que humillaron a un niño por 500 lempiras. Esto fue lo que anunció la designada.

Foto: El Heraldo
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Los dos tiktokers son conocidos como Soy Rosel y Urías Lobo, quienes humillaron a un menor de edad a cambio de 500 lempiras y aprovechándose de su necesidad.

Foto: Captura de pantalla
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Los dos creadores de contenido le dijeron al niño que le darían 500 lempiras si se rapaba, el niño accedió y al momento del corte se le vio muy incómodo.

Foto: Captura de pantalla
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Ante la situación de calle del menor de edad, los dos tiktokers se aprovecharon de la necesidad y, de paso, lograron monetizar ese video por la cantidad de vistas y comentarios. En su mayoría, los comentarios fueron de rechazo por lo que hicieron.

Foto: Captura de pantalla
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Pese a que ambos dijeron que solo "ayudaron" al niño, la legislación hondureña cuida la integridad de los menores de edad. La designada presidencial María Antonieta Mejía dijo que no se quedarán de brazos cruzados.

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
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"La vulnerabilidad de un niño jamás puede convertirse en entretenimiento. He visto el video que está circulando en redes sociales y como presidenta del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras he solicitado que se active la ruta correspondiente...", inició diciendo.

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
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Mejía añadió que se debe "identificar y proteger la dignidad de este niño. No basta con encontrarlo, tenemos que saber por qué está en la calle, cuál es su situación familia y qué necesita..."

 Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
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Siempre sobre el tema, la designada mencionó: "Sobre todo ver qué debemos hacer como Estado para restituir sus derechos y también se debe establecer la responsabilidad que corresponda".

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
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Mejía hizo el anuncio en redes sociales, rechazando el video y anunciando que buscarán al niño, además de atribuirle responsabilidad conforme a ley en contra de los dos tiktokers.

Foto: Captura de pantalla
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"Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión. Este Gobierno no permitirá que la vulnerabilidad de un niño sea utilizada como entretenimiento, exposición o espectáculo. Vamos a proteger su dignidad, su integridad y sus derechos. Con la niñez, no se negocia", estableció la designada.

Foto: Captura de pantalla
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