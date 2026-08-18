¿Cúales son los 36 medios de prueba presentados por la defensa de Juan Orlando Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández presentó 36 medios de prueba durante la audiencia inicial del caso Pandora II, proceso judicial donde se le imputan los delitos de fraude y lavado de activos. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la defensa del exmandatario presentó 36 pruebas que derivan en antecedentes documentales, periciales y testimoniales. "La defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández presentó los medios de prueba que ellos quieren evacuar en esta audiencia inicial. Su defensa presentó un total de 36 medios probatorios; 34 de estos son documentos, 23 en conjunto con la fiscalía y 11 documentos nuevos. Adicionalmente, presentó un testigo y una pericia”, explicó el portavoz. No obstante, durante la presentación de los medios probatorios se produjo junto a una solicitud planteada por la defensa del exmandatario: que se declare una nulidad absoluta de actuaciones dentro del proceso. La nulidad absoluta es una sanción legal que castiga a un contrato o acto jurídico que nace totalmente inválido por violar una ley de orden público o la moral.

Defensa alega indefensión

Es decir, durante la audiencia, la defensa argumentó que existe una afectación relacionada con el momento en que se ejerció la acción penal. Argumento que vincula las investigaciones que se presentaron hace 10 años mientras Hernández se encontraba en Estados Unidos. “Ellos -la defensa- consideran que, aunque las investigaciones se presentaron hace 10 años, la acción penal ocurrió hasta que el expresidente Hernández Alvarado se encontraba en Estados Unidos, causando una situación de indefensión”, aseguró.

Fecha de audiencia

Tras la presentación de medios de prueba por la defensa del exmandatario, la Fiscalía y Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron reprogramar la audiencia inicial para presentar sus objeciones sobre los medios de prueba y la nulidad planteada. De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, la audiencia inicial continuará el lunes 24 de agosto a las 9:30 de la mañana, cuando los entes acusadores del Estado presenten sus objeciones. Es decir, después de escuchar las objeciones, el órgano jurisdiccional podría resolver cuáles medios de prueba serán admitidos, agenda que contempla que esa decisión se produzca el lunes por la tarde. Una vez definidos los medios de prueba admitidos, se prevé comenzar con su evacuación durante la semana siguiente, de acuerdo con la información proporcionada al portavoz por el ente jurisdiccional.

Caso Pandora II