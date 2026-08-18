Defensa de JOH pide nulidad absoluta de las actuaciones; audiencia sigue el 24 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.-La defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández solicitó la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas dentro del proceso judicial que enfrenta en Honduras, informó este martes 28 de agosto el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

De acuerdo con Silva, la petición fue planteada por el equipo de defensa durante la audiencia inicial, en la que los abogados también presentaron objeciones contra la mayoría de los medios de prueba documentales incorporados al proceso. “El equipo de Defensa Técnica ya presentó una nulidad absoluta por las investigaciones que se realizaron en su momento”, explicó el portavoz del Poder Judicial. Según la defensa, las investigaciones contra Hernández se habrían desarrollado durante aproximadamente 10 años, cuando el expresidente todavía se encontraba en Honduras y ejercía su cargo.

Sin embargo, de acuerdo con los argumentos expuestos por la defensa, la acción penal fue presentada cuando Hernández ya se encontraba en Estados Unidos, situación que, según sus abogados, habría provocado una condición de indefensión. “Estas investigaciones se realizaron a espaldas del entonces presidente y no fueron presentadas mientras él ostentaba el cargo en la República, sino hasta que ya no estaba en el país”, señaló Silva al explicar los argumentos planteados por la defensa. Además de las objeciones y la solicitud de nulidad absoluta, la defensa técnica presentó los medios de prueba que pretende evacuar durante la audiencia inicial, con un total de 36 pruebas. Del total presentado por los abogados de Hernández, 34 corresponden a pruebas documentales, mientras que también se incluyó un testigo y una pericia, esta última relacionada con la participación de un consultor técnico. Tras conocer los medios de prueba presentados por la defensa, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron disponer de un período de tiempo igual al concedido a los abogados del expresidente para analizar la documentación y demás elementos probatorios.