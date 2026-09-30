Mesa técnica definirá medidas por costos elevados de combustibles tras reuniones

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas jornadas de diálogo instaladas por el Consejo Nacional y las instituciones del Ejecutivo con los diversos sectores del transporte y la empresa privada concluyeron este miércoles sin un acuerdo definitivo, dejando el destino de las propuestas en manos de mesas técnicas especializadas. ​Las reuniones, que congregaron desde tempranas horas a dirigentes del transporte de carga, urbano, interurbano y taxistas, sirvieron para exponer la precariedad económica que enfrentan los motoristas debido a las constantes alzas históricas en los derivados del petróleo en el mercado internacional.​ Ante este panorama, las autoridades legislativas señalaron que el proceso de análisis continuará mediante esquemas estrictamente técnicos para valorar el impacto fiscal y determinar soluciones viables que no desequilibruen las finanzas públicas del Estado central.​"

La verdad que esta mesa no es una mesa política, es una mesa técnica para tratar los problemas tal como deben de ser, para buscar las mejores soluciones o las mejores alternativas para que podamos brindarle mayores facilidades a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Energía en cuanto a este caso difícil que tenemos con los combustibles", expresó Erick Alvarado, presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos.​ El diputado añadió que el gobierno ha destinado recursos significativos mediante subsidios para amortiguar el costo en bomba, reconociendo que los incrementos reflejan una problemática global que escapa del control de la administración nacional actual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

​Por parte de la autoridad reguladora del rubro, la representación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) enfatizó que las mesas de trabajo continuarán desarrollándose de forma permanente en las instalaciones de la Secretaría de Energía de Hidrocarburos. Ana Valenzuela, comisionada del IHTT, detalló que el propósito central de los encuentros es analizar a profundidad la metodología de cálculo y el valor real que compone la estructura del precio en bomba.

​Asimismo, la funcionaria remarcó que existe un compromiso gubernamental por resguardar la estabilidad de los pasajes que paga el usuario final del transporte público. La entidad estatal busca que cualquier esquema de alivio concertado proteja el presupuesto de los ciudadanos y evite ajustes en el cobro de las diferentes rutas urbanas e interurbanas del país. ​"Lo importante de esto es que las diferentes modalidades del transporte, la petición primordial es el valor del combustible, recalcándole siempre que el 70% es subsidiado y autorizado por el presidente Nasry Asfura, donde este es un gran apoyo que se les está dando directamente al bolsillo tanto a los inversionistas o dueños del transporte", afirmó Valenzuela. ​La titular del IHTT puntualizó que estas sesiones técnicas permitirán revisar transparentemente las fórmulas y los componentes que definen el costo final de las gasolinas y el diésel, trabajando de la mano con la Dirección de Hidrocarburos para presentar opciones factibles entre el Estado y los concesionarios.

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