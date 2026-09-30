Transportistas se retiran de reunión en el Congreso por discrepancias sobre alzas a combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El sector transporte se retiró este miércoles 30 de septiembre del Congreso Nacional luego de denunciar que parte de sus dirigencias no pudieron ingresar a una reunión que había sido programada para abordar propuestas ante la situación que enfrenta el rubro. Wilmer Cálix, dirigente del transporte, explicó que los representantes llegaron al Poder Legislativo con la intención de participar en un espacio de diálogo, pero aseguró que fueron divididos en listas que permitieron el ingreso de algunos grupos e impidieron el acceso a otros. “Esto no se trata de entrar o no de entrar, que no nos dejaron entrar es la cosa. Hicieron unas listas y dividieron al sector y empezaron a entrar a algún grupo y los demás dijeron que no podían entrar”, manifestó Cálix.

De acuerdo con el dirigente, varios sectores no lograron ingresar al encuentro, entre ellos representantes de San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Bárbara, Danlí, Choluteca y Tegucigalpa. “Nosotros veníamos como sector a presentar propuestas, que es lo que necesita este país, al final entendemos que no nos quieren escuchar y tenemos que retirarnos de este palacio legislativo”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Propuestas

Cálix señaló que entre las principales propuestas que pretendían presentar estaba la eliminación de los impuestos a los carburantes durante el resto del año, como una medida para enfrentar el impacto que tienen los precios del combustibles sobre los costos operativos del transporte.

Asimismo, planteaban revisar el octanaje de los combustibles y analizar la cadena de suministros de los importadores, con el objetivo de conocer los márgenes de ganancia y determinar si existe la posibilidad de reducir costos para el sector y los usuarios. Otra de las propuestas estaba relacionada con el transporte en taxis, para lo cual plantearon la instalación de una plataforma que permita a los ciudadanos solicitar el servicio y evitar que las unidades permanezcan circulando en busca de pasajeros. Finalmente, los transportistas propusieron la creación de las denominadas "banderas amarillas, banderas especiales o bombas especiales" destinadas al transporte público, como una alternativa para amortiguar el impacto de los precios actuales.

¿Qué sigue?

El dirigente también fue consultado sobre la posibilidad de esperar una nueva convocatoria para retomar el diálogo con los diputados, ante lo cual señaló que esa decisión corresponderá al Consejo Nacional de Transporte.