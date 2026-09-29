AMDC implementará horarios escalonados y teletrabajo para ahorrar combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Horarios escalonados y medidas de teletrabajo implementará la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como parte del Programa Municipal de Ahorro y Uso Eficiente de Combustibles. La medida fue anunciada a través de un comunicado, con el propósito de "racionalizar el consumo de combustible, reducir gastos operativos, optimizar los recursos municipales y contribuir a mejorar la movilidad".

La AMDC detalló que el personal será distribuido en cuatro jornadas laborales: de 7:00 am a 3:00 pm y de 8:00 am a 4:00 pm Las otras dos jornadas serán de 7:00 am a 3:00 pm y de 10:00 am a 6:00 pm. Asimismo, especificó que los viernes se aplicará la modalidad de teletrabajo al personal cuyas funciones puedan realizarse a distancia, conforme a la disposición de cada jefatura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las dependencias podrán establecer esquemas parciales o totales de teletrabajo y promover reuniones virtuales.