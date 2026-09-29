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AMDC implementará horarios escalonados y teletrabajo para ahorrar combustible

AMDC anunció nuevas medidas temporales ante el incremento en el precio de los combustibles, entre ellas cuatro jornadas laborales y teletrabajo

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 08:44
AMDC implementará horarios escalonados y teletrabajo para ahorrar combustible

La medida forma parte del Programa Municipal de Ahorro y Uso Eficiente de Combustibles y busca reducir gastos operativos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Horarios escalonados y medidas de teletrabajo implementará la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como parte del Programa Municipal de Ahorro y Uso Eficiente de Combustibles.

La medida fue anunciada a través de un comunicado, con el propósito de "racionalizar el consumo de combustible, reducir gastos operativos, optimizar los recursos municipales y contribuir a mejorar la movilidad".

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La AMDC detalló que el personal será distribuido en cuatro jornadas laborales: de 7:00 am a 3:00 pm y de 8:00 am a 4:00 pm

Las otras dos jornadas serán de 7:00 am a 3:00 pm y de 10:00 am a 6:00 pm.

Asimismo, especificó que los viernes se aplicará la modalidad de teletrabajo al personal cuyas funciones puedan realizarse a distancia, conforme a la disposición de cada jefatura.

Las dependencias podrán establecer esquemas parciales o totales de teletrabajo y promover reuniones virtuales.

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"La AMDC garantiza que la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios municipales se mantendrá", cita el comunicado.

Las medidas temporales adoptadas por la AMDC surgen luego de que el pasado lunes 28 de septiembre entrara en vigor el nuevo precio de los combustibles, con alzas que superan los 4 lempiras por galón.

En el caso de Tegucigalpa, la gasolina superior se cotiza a 153.17 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular pasó a costar 135.26 lempiras, tras los aumentos registrados.

En San Pedro Sula, la gasolina superior llegó a 148.69 lempiras por galón y la regular a 130.98 lempiras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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