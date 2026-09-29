Lluvias con actividad eléctrica: vaguada dejará acumulados de hasta 60 milímetros en estas zonas

En Comayagua se registrarán máximas de 32 grados y mínimas de 23, con acumulados de hasta 20 milímetros. Copán tendrá temperaturas máximas de 30 y mínimas de 19 grados, con acumulados de hasta 30 milímetros, mientras que Cortés alcanzará máximas de 34 y mínimas de 24 grados, con acumulados de hasta 40 milímetros.