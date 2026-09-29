Lluvias con actividad eléctrica: vaguada dejará acumulados de hasta 60 milímetros en estas zonas

Honduras tendrá este martes 29 de septiembre condiciones mayormente lluviosas en varias regiones del país, debido a la presencia de una vaguada en altura y a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), estos fenómenos generarán un aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica en sectores del noroccidente, suroccidente, centro y sur del territorio hondureño.
En Lempira se esperan temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 21 grados, con acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros. Ocotepeque tendrá máximas de 30 y mínimas de 20 grados, con acumulados de hasta 20 milímetros.
Olancho registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 20 milímetros. En Santa Bárbara, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados, mientras que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 60 milímetros.
En el sur, Valle tendrá una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 23, con acumulados de hasta 30 milímetros. Yoro, por su parte, alcanzará máximas de 32 grados y mínimas de 20, con acumulados de hasta 20 milímetros.
El Paraíso tendrá temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 18, con acumulados de hasta 30 milímetros. En Francisco Morazán se esperan máximas de 30 y mínimas de 19 grados, mientras que los acumulados podrían llegar a 40 milímetros.
En Gracias a Dios se pronostican temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 25, con acumulados de lluvia de hasta 3 milímetros. Intibucá presentará un ambiente más fresco, con máximas de 24 y mínimas de 16 grados, además de acumulados de hasta 60 milímetros.
La Paz tendrá temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Choluteca, uno de los sectores más cálidos, se esperan máximas de 35 y mínimas de 24 grados, con acumulados de hasta 50 milímetros.
En Comayagua se registrarán máximas de 32 grados y mínimas de 23, con acumulados de hasta 20 milímetros. Copán tendrá temperaturas máximas de 30 y mínimas de 19 grados, con acumulados de hasta 30 milímetros, mientras que Cortés alcanzará máximas de 34 y mínimas de 24 grados, con acumulados de hasta 40 milímetros.
Islas de la Bahía, Atlántida y Colón no presentan probabilidad de lluvias para este martes. Islas de la Bahía tendrá máximas de 31 y mínimas de 29 grados; Atlántida, máximas de 32 y mínimas de 24; y Colón, máximas de 33 y mínimas de 26 grados.