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Lluvias con actividad eléctrica: vaguada dejará acumulados de hasta 60 milímetros en estas zonas

La presencia de una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Caribe y el Pacífico provocarán lluvias y chubascos, acompañados de actividad eléctrica

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 06:34
Lluvias con actividad eléctrica: vaguada dejará acumulados de hasta 60 milímetros en estas zonas
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Honduras tendrá este martes 29 de septiembre condiciones mayormente lluviosas en varias regiones del país, debido a la presencia de una vaguada en altura y a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

 Foto: EL HERALDO
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De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), estos fenómenos generarán un aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica en sectores del noroccidente, suroccidente, centro y sur del territorio hondureño.

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En Lempira se esperan temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 21 grados, con acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros. Ocotepeque tendrá máximas de 30 y mínimas de 20 grados, con acumulados de hasta 20 milímetros.

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Olancho registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 20 milímetros. En Santa Bárbara, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados, mientras que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 60 milímetros.

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En el sur, Valle tendrá una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 23, con acumulados de hasta 30 milímetros. Yoro, por su parte, alcanzará máximas de 32 grados y mínimas de 20, con acumulados de hasta 20 milímetros.

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El Paraíso tendrá temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 18, con acumulados de hasta 30 milímetros. En Francisco Morazán se esperan máximas de 30 y mínimas de 19 grados, mientras que los acumulados podrían llegar a 40 milímetros.

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En Gracias a Dios se pronostican temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 25, con acumulados de lluvia de hasta 3 milímetros. Intibucá presentará un ambiente más fresco, con máximas de 24 y mínimas de 16 grados, además de acumulados de hasta 60 milímetros.

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La Paz tendrá temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Choluteca, uno de los sectores más cálidos, se esperan máximas de 35 y mínimas de 24 grados, con acumulados de hasta 50 milímetros.

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En Comayagua se registrarán máximas de 32 grados y mínimas de 23, con acumulados de hasta 20 milímetros. Copán tendrá temperaturas máximas de 30 y mínimas de 19 grados, con acumulados de hasta 30 milímetros, mientras que Cortés alcanzará máximas de 34 y mínimas de 24 grados, con acumulados de hasta 40 milímetros.

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Islas de la Bahía, Atlántida y Colón no presentan probabilidad de lluvias para este martes. Islas de la Bahía tendrá máximas de 31 y mínimas de 29 grados; Atlántida, máximas de 32 y mínimas de 24; y Colón, máximas de 33 y mínimas de 26 grados.

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