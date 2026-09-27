¿Quién era Glen Solomon, exdiputado que impulsó el Día de la Biblia en Honduras?

Glen Randell Salomon Bodden fue una persona de gran importancia en Roatán, Islas de la Bahía. Este domingo, el exdiputado que impulsó el Día Nacional de la Biblia en Honduras falleció a sus 88 años. Conozca más sobre su trayectoria a continuación.
Glen Solomon nació el 27 de marzo de 1938 en Roatán, Islas de la Bahía. Su vida estuvo marcada entre la espiritualidad y cargos públicos para poder apoyar a la población de su natal municipio. Fue a sus 17 años que recibió a Jesucristo como su salvador, según relató en una entrevista a Diario Roatán en 2018.
Solomon se instruyó en teología desde joven, teniendo sus primeros estudios bíblicos en Olanchito (Yoro), continuando sus estudios en Estados Unidos hasta graduarse de doctor en Teología. Cuando volvió a Honduras, fundó la Iglesia Bautista de Roatán y fue también fundador de la Asociación de Iglesias Bautistas en Islas de la Bahía.
Solomon se casó con Aminta Fernández Sosa, con quien procreó siete hijos. Además, fue abuelo de 16 nietos y bisabuela de una bisnieta.
Debido a su rol en Roatán, la clase política reconoció la labor del reverendo y lo invitó a trabajar con ellos. Al principio no estaba entusiasmado, pero su familia y amigos lo motivaron, por lo que aceptó el cargo de gobernador en Islas de la Bahía.
Posteriormente, la comunidad lo motivó a buscar una diputación en el Congreso Nacional, convirtiéndose en legislador por el Partido Liberal para el período 1986-1990 en el gobierno del presidente José Simón Azcona. Solomon llegó a conocer a importantes figuras mundiales como la reina Isabel II y el papa Juan Pablo II.
En su paso como diputado, muchos de sus colegas lo recuerdan por donado biblias en el parlamento hondureño, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en Casa Presidencial. Solomon pensaba en presentar una moción para reconocer la Biblia como el libro predilecto de los hondureños.
La moción estuvo en debate. Solomon recordó que "muchos estaban incómodos porque un pastor estaba en el Congreso, pero en ese entonces yo no era pastor porque había renunciado, pero en mi corazón el que es pastor es pastor".
Fue en septiembre de 1987 que el Congreso Nacional aprobó mediante el decreto 157-87, que cada último domingo de septiembre se celebre el Día Nacional de la Biblia en Honduras. Para Solomon, "esto es un mensaje de que Honduras es una nación cristiana que creemos y respetamos la Biblia y que la tomamos como la palabra de Dios".
En su estancia en el Congreso Nacional el religioso fue vicepresidente de la comisión de Turismo, así como también vicepresidente en la comisiones de Educación, Deportes y Juventud.
El exmandatario Rafael Leonardo Callejas le solicitó a Solomon forma parte de su gobierno del período 1990-1994. No quiso volver a postularse como diputado ya que su intención era estar cerca de la población de Islas de la Bahía. En ese sentido, entre 1990 y 1992 volvió a ser gobernador de su departamento.
Para los últimos dos años del gobierno de Callejas, Solomon fue buscado para ser el representante diplomático de Honduras en Jamaica. No aceptó de inmediato, pues señaló que consultó con su esposa e iglesia. Ambas partes lo apoyaran y Solomon fue a Jamaica, siendo el primer embajador de Honduras en este país caribeño.
El gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) quiso conservar a Glen Solomon como embajador en Jamaica, pero optó por no continuar.
Solomon estableció la Escuela Bautista en el municipio de Santos Guardiola específicamente en Oak Ridge. Impulsó la creación de la radioemisora Hoy Radiamos Gran Salvación (HRGS). Con su labor se fundó la primera Iglesia Bautista en Coxen Hole, fundó la Iglesia Bautista de French Harbour, de Guanaja, la iglesia en Dimond Rock y posteriormente se fortalecieron otras iglesia como la de Flowers Bay, West End y First Bigh.
En la década de los 2000, ejerció como regidor en la municipalidad de Roatán y también fue asesor del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
El legado de Glen Solomon Bodden queda plasmado en los habitantes de Islas de la Bahía, quienes con tristeza se despiden de este ciudadano que trabajó por su departamento.