Caso Angie Peña: juicio oral y público se reanudará el 12 de octubre

El juicio oral y público por la desaparición de la joven Angie Peña contra el grupo Delta Teams entrará en pausa y se reanudará el próximo 12 de octubre ante la Sala Primera del Tribunal de Sentencia.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, señaló que el juicio se reanudará para continuar con la evacuación de los últimos medios de prueba admitidos, etapa cuya fecha de finalización aún no ha sido definida por las autoridades que conocen el caso.
En el expediente figuran como imputados los estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.
Los cuatro acusados enfrentan un proceso relacionado con los delitos de trata de personas y asociación para delinquir, en una causa judicial vinculada con las investigaciones de la estructura denominada Delta Teams.
Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Roatán, Islas de la Bahía, luego de salir desde West Bay en una moto acuática.
Las primeras búsquedas de Angie Peña se concentraron en el mar ante la posibilidad de un accidente; sin embargo, el hallazgo de la moto acuática en Belice llevó a las autoridades a ampliar las líneas de investigación sobre su desaparición.
La Dirección Policial de Investigaciones realizó reconstrucciones de los hechos, análisis forenses y otras diligencias en Roatán y zonas cercanas, además de solicitar cooperación judicial a Belice para entrevistar a personas relacionadas con el hallazgo de la embarcación.
Las pesquisas posteriormente incorporaron las hipótesis de secuestro y trata de personas. En 2022, diligencias relacionadas con el caso llevaron a las autoridades hasta una propiedad vinculada con Gary Lee Johnston, donde fue localizada una menor de edad.
La desaparición de Angie Peña ocurrió hace más de cuatro años y, pese a las investigaciones realizadas desde entonces, su paradero continúa sin establecerse públicamente.
En 2026, la Fiscalía confirmó que mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con el caso y no descartó que puedan surgir nuevas acusaciones.