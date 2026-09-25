Josué, el niño con el corazón en el lado derecho y cardiopatía; El Salvador extenderá ayuda

Josué Nehemías Cruz Cruz, un niño hondureño de 11 años, recibirá atención médica especializada en El Salvador luego de que su caso llegara hasta las autoridades de ese país tras una extraña condición. Aquí le explicamos su caso:
El menor, originario de Santa Bárbara, padece una cardiopatía cardiopulmonar severa combinada con dextrocardia, una condición en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del tórax.
De acuerdo con la información proporcionada por su familia, los médicos hondureños les explicaron que el corazón de Josué no bombea suficiente sangre al organismo, situación que ha complicado su estado de salud.
La condición también le provoca bajos niveles de oxigenación y cianosis, una coloración azulada que puede presentarse en los labios y los dedos.
La familia relató que, ante la gravedad del cuadro, médicos locales estimaron en tres años la esperanza de vida del menor si no recibía una intervención urgente.
En medio de la búsqueda de atención especializada, el caso de Josué se difundió en redes sociales y medios de comunicación, mientras sus padres solicitaban ayuda para trasladarlo al extranjero.
La respuesta llegó desde El Salvador. Un cardiólogo pediatra se comunicó con los padres para informarles que el menor podría ser atendido en un hospital público de ese país.
Josué ya tiene una cita médica programada para este miércoles en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, donde será valorado por especialistas.
La Secretaría de Salud de El Salvador se comunicó con la familia después de que el caso fuera solicitado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
La familia continúa necesitando recursos para cubrir gastos relacionados con el traslado y la alimentación durante el proceso de atención en El Salvador. Para quienes deseen colaborar, se difundieron los números de contacto de la madre de Josué, María Diomedes Cruz: 9440-4539 y 9766-1095.