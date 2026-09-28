Tramo de la avenida Colón continúa cerrado por reparación de socavón

Tegucigalpa, Honduras.- El paso vehicular continúa cerrado en un tramo de la avenida Colón, cerca del parque Valle, en el Centro Histórico de Tegucigalpa, debido a trabajos de reparación de nueva cuenta de un socavón que se formó el viernes por la tarde. La vía permanece bajo intervención de las autoridades municipales, que avanzan con el relleno del área afectada y la preparación de la superficie para colocar nuevamente el pavimento. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que los trabajos avanzan y que la colocación de la capa asfáltica está prevista para este martes.

Sin embargo, hasta el momento no ha precisado la fecha en que se habilitará nuevamente la circulación vehicular. El cierre se mantiene desde el pasado viernes 25 de septiembre que se reportó el hundimiento, luego de que comerciantes y peatones que transitan habitualmente por el sector alertaran sobre el agujero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La aparición del socavón obligó a restringir el paso para evitar accidentes mientras se desarrollan las reparaciones.

Segundo hundimiento en menos de un mes

Es la segunda ocasión que se reporta el hundimiento en el mismo punto en menos de un mes, situación que ha generado preocupación entre comerciantes y usuarios habituales de la vía. A finales de agosto, un agujero de características similares se abrió en ese sector y también obligó a intervenir la calle debido al riesgo para conductores y peatones. En aquella ocasión, las autoridades atribuyeron el problema a la ruptura de una tubería de drenaje, que provocó la saturación del suelo y posteriormente el hundimiento de la superficie. Los trabajos de reparación se extendieron durante varios días y permitieron restablecer el paso. No obstante, un mes después, la calle volvió a ceder en el mismo lugar. La repetición del problema ha generado molestia entre personas que transitan y trabajan en el sector, debido a las afectaciones a la circulación.

Problema a tuberías adyacentes