Transportistas exigen soluciones ante los incrementos en los precios de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el nuevo incremento de los combustibles, representantes del transporte interurbano de la zona norte del país plantearon ante diputados del Congreso Nacional (CN) los principales problemas que enfrenta el sector y pidieron avanzar hacia soluciones concretas. La reunión fue encabezada por Tomás Zambrano y se desarrolló a través de la Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo, con la participación de dirigentes del transporte interurbano y urbano de varias regiones del país. Durante el encuentro, los transportistas expusieron las dificultades relacionadas con los altos precios de los insumos necesarios para operar, entre ellos los combustibles y los repuestos.

Los representantes del sector también señalaron las demoras para obtener permisos de operación, un proceso que, según expusieron, puede prolongarse durante años, así como el tema de la inseguridad. Zambrano informó que este lunes consultó a las autoridades de la Secretaría de Finanzas sobre la posibilidad de la eliminación del impuesto sobre el precio de los combustibles en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque explicó que una eventual eliminación del impuesto tendría un efecto durante las primeras tres semanas, adelantó que después los precios regresarían a sus niveles normales. Por lo anterior, Zambrano planteó que se requieren medidas adicionales para enfrentar el impacto del incremento de los derivados del petróleo, agregando que en otros países se aplican alternativas como el teletrabajo, las clases virtuales y el pago de subsidios.