  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a "Gissel Aguilar" y la estranguló

El detenido se habría citado con "Gissel" tras salir de una reunión de amigos; sin embargo, una vez en su carro, el hombre la golpeó en el rostro y luego la estranguló con un lazo

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 16:27
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
1 de 10

Un informe oficial revela cómo Keynner Santos asesinó a Darwin Sady Aguilar Centeno, conocido como “Gissel Aguilar”, hecho ocurrido el 13 de marzo de 2026 en la colonia Fátima de Comayagüela. Esto pasó ese día:

Foto: Redes sociales
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
2 de 10

Keynner Eduardo Santos Meza, de 26 años, fue capturado y señalado por el Ministerio Público como supuesto responsable del asesinato de “Gissel Aguilar",miembro de la comunidad LGTBI.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
3 de 10

De acuerdo con las diligencias, Aguilar Centeno compartió esa noche con varias amistades antes del crimen y les manifestó que se retiraría para encontrarse con una persona.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
4 de 10

Después se dirigió hacia su vivienda, donde se habrían citado con Santos Meza. Las investigaciones establecieron que, alrededor de las 2:00 de la madrugada, el sospechoso llegó a la vivienda de la víctima a bordo de una camioneta BMW X3 de color rojo y sin placas.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
5 de 10

El ingreso del vehículo quedó registrado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y dispositivos privados de seguridad, donde se constató que Aguilar Centeno ingresó al vehículo después de que Santos Meza llegara a la vivienda.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
6 de 10

Fue entonces cuando el sospechoso lo golpeó en el rostro y posteriormente utilizó un lazo para estrangularla. Después del ataque, Santos Meza salió del lugar a bordo del vehículo y trasladó el cuerpo sin vida de la víctima.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
7 de 10

Las cámaras captaron el recorrido del BMW hacia el bulevar del Norte y posteriormente hacia el bulevar de las Fuerzas Armadas, en dirección a la salida del Norte. El vehículo pasó por varias gasolineras ubicadas en la zona de El Carrizal.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
8 de 10

A las 3:54 de la madrugada, de acuerdo con las investigaciones, el sospechoso detuvo la marcha en el paso a desnivel de retorno hacia Tegucigalpa y abandonó el cadáver de Aguilar Centeno, que estaba envuelto en una sábana.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
9 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) vinculó a Santos Meza con el vehículo observado en las cámaras y desarrolló las diligencias para identificarlo y localizarlo.
Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a Gissel Aguilar y la estranguló
10 de 10

Agentes del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas de la DPI ejecutaron la captura este sábado en la colonia La Providencia de Comayagüela.
Cargar más fotos