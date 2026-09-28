Se citaron antes del crimen: Keynner Santos golpeó en el rostro a "Gissel Aguilar" y la estranguló

Un informe oficial revela cómo Keynner Santos asesinó a Darwin Sady Aguilar Centeno, conocido como “Gissel Aguilar”, hecho ocurrido el 13 de marzo de 2026 en la colonia Fátima de Comayagüela. Esto pasó ese día:
Keynner Eduardo Santos Meza, de 26 años, fue capturado y señalado por el Ministerio Público como supuesto responsable del asesinato de “Gissel Aguilar",miembro de la comunidad LGTBI.
De acuerdo con las diligencias, Aguilar Centeno compartió esa noche con varias amistades antes del crimen y les manifestó que se retiraría para encontrarse con una persona.
Después se dirigió hacia su vivienda, donde se habrían citado con Santos Meza. Las investigaciones establecieron que, alrededor de las 2:00 de la madrugada, el sospechoso llegó a la vivienda de la víctima a bordo de una camioneta BMW X3 de color rojo y sin placas.
El ingreso del vehículo quedó registrado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y dispositivos privados de seguridad, donde se constató que Aguilar Centeno ingresó al vehículo después de que Santos Meza llegara a la vivienda.
Fue entonces cuando el sospechoso lo golpeó en el rostro y posteriormente utilizó un lazo para estrangularla. Después del ataque, Santos Meza salió del lugar a bordo del vehículo y trasladó el cuerpo sin vida de la víctima.
Las cámaras captaron el recorrido del BMW hacia el bulevar del Norte y posteriormente hacia el bulevar de las Fuerzas Armadas, en dirección a la salida del Norte. El vehículo pasó por varias gasolineras ubicadas en la zona de El Carrizal.
A las 3:54 de la madrugada, de acuerdo con las investigaciones, el sospechoso detuvo la marcha en el paso a desnivel de retorno hacia Tegucigalpa y abandonó el cadáver de Aguilar Centeno, que estaba envuelto en una sábana.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) vinculó a Santos Meza con el vehículo observado en las cámaras y desarrolló las diligencias para identificarlo y localizarlo.
Agentes del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas de la DPI ejecutaron la captura este sábado en la colonia La Providencia de Comayagüela.