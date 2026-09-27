Publicaba fotos de "El Cachiro": Jimmy Valle Maradiaga, joven asesinado en Tocoa

Devis Rivera Maradiaga fue el líder del cartel "Los Cachiros" junto a su hermano Javier Eriberto. Pactó colaborar con la agencia Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sirviendo como testigo en los juicios que enfrentaron Fabio Lobo, Geovanny Fuentes Ramírez y los hermanos Juan Orlando y Juan Antonio "Tony" Hernández. Rivera Maradiaga admitió sobornos a políticos para el trasiego de la droga, así como la planificación de asesinatos como el zar antidrogas, Julián Arístides González en 2009; el de Alfredo Landaverde en 2011; el del periodista Aníbal Barrow en 2013, entre otros.