Publicaba fotos de "El Cachiro": Jimmy Valle Maradiaga, joven asesinado en Tocoa

Jimmy José Valle Maradiaga falleció el sábado 26 de septiembre tras ser atacado a disparos un día atrás en Tocoa, Colón. En sus redes sociales, publicaba fotografías del narcotraficante hondureño "El Cachiro". Más detalles a continuación.
En el barrio Los Laureles del municipio de Tocoa del departamento de Colón, fue atacado a disparos Jimmy Valle Maradiaga, de 24 años de edad.
Valle Maradiaga fue llevado de emergencia al Hospital San Isidro, pero terminó perdiendo la vida el sábado 26 de septiembre a pesar de los esfuerzos médicos.
Los familiares de Jimmy retiraron su cuerpo para realizar su velatorio en la comunidad de Cayo Sierra. Este domingo sus restos fueron sepultados en esta comunidad.
Valle Maradiaga compartía en sus cuentas de TikTok @jimmy.maradiaga70 y @jimmy.maradiaga5 el joven compartía fotografías en los que presumía lujos como viajes, automóviles, fotos de él montando a caballo y bebiendo bebidas alcohólicas en fiestas. Sin embargo, llamó la atención un video de dedicado a Devis Leonel Rivera Maradiaga "El Cachiro", narcotraficante hondureño que operó en Colón por muchos años y quien confesó haber participado en 78 asesinatos en Honduras.
En el video muestra dos fotografías de "El Cachiro", acompañado de otras imágenes sobre fincas, trabajo de campo. Este material audiovisual lo publicó con la canción "Papá Mundo" de la banda Diferente Nivel, etiquetando a un usuario llamado @LeoCachiro.
Devis Rivera Maradiaga fue el líder del cartel "Los Cachiros" junto a su hermano Javier Eriberto. Pactó colaborar con la agencia Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sirviendo como testigo en los juicios que enfrentaron Fabio Lobo, Geovanny Fuentes Ramírez y los hermanos Juan Orlando y Juan Antonio "Tony" Hernández. Rivera Maradiaga admitió sobornos a políticos para el trasiego de la droga, así como la planificación de asesinatos como el zar antidrogas, Julián Arístides González en 2009; el de Alfredo Landaverde en 2011; el del periodista Aníbal Barrow en 2013, entre otros.
Otra publicación llamativa en una de las cuentas de Jimmy Valle es el de una fotografías de un operativo liderado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
A pesar de la suspicacia que genera el material que compartía Jimmy José en TikTok, se desconoce si existe alguna relación de parentesco entre Jimmy José y "El Cachiro".
Jimmy José también publicaba fotos y videos de fincas y de trabajo en el campo, contrastando un poco con el material de lujos que presumía.
Por otro lado, en redes sociales trascendió que Jimmy Valle se encontraba entregando unas pizzas como delivery cuando fue atacado. No obstante, sobre esta versión no hay información que lo confirme.
Hasta el momento, las autoridades policiales de investigación no han dado a conocer detalles sobre el móvil del crimen contra el joven, y tampoco se ha confirmado o descartado si tenía vínculo alguno con Devis Rivera Maradiaga.