¿Qué dice la policía sobre ataque armado contra empresario Edwin Salguero en SPS?

El subinspector Noel Pérez señaló una de las líneas que los investigadores deberán confirmar mediante las diligencias que realiza la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Aquí más detalles.
De acuerdo con la información preliminar, el empresario Edwin Jossué Salguero Rodas fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas y que, aparentemente, esperaron a que saliera de un establecimiento comercial para interceptarlo.
“Dos sujetos a bordo de motocicletas habían esperado que una persona saliera de un establecimiento comercial y es ahí donde le han realizado algún tipo de disparos”, explicó Pérez al referirse a la forma en que ocurrió el ataque.
El funcionario aclaró que, en esta etapa, la Policía no ha establecido de manera definitiva cuál fue el móvil del atentado. “Hasta el momento no podemos mencionar la hipótesis, no podemos confirmar la hipótesis”, afirmó.
Sin embargo, Pérez indicó que entre las posibilidades que están siendo investigadas se encuentra el robo. “Lo que sí podemos mencionar es que todo había sido producto de algún tipo de robo”, manifestó el subinspector, aunque señaló que serán los detectives de la DPI quienes deberán establecer qué ocurrió y si efectivamente hubo una sustracción de dinero.
La Policía busca determinar, entre otros aspectos, si los atacantes despojaron a Salguero Rodas de alguna cantidad de dinero antes de huir del lugar. Según Pérez, los investigadores ya cuentan con avances que permitirán profundizar en la reconstrucción de lo ocurrido.
“Serán nuestros agentes o detectives de la Dirección Policial de Investigaciones quienes van a confirmar si en efecto se había sustraído, se había robado algún tipo de dinero a la persona”, explicó.
En las primeras versiones conocidas del caso se indicó que dos hombres en motocicletas habrían permanecido a la espera de la víctima hasta que salió del establecimiento y se dirigió hacia su vehículo. Posteriormente, le dispararon y huyeron del sector.
La investigación también busca establecer la identidad de los responsables y determinar si el ataque estuvo motivado exclusivamente por un robo o si existió otra circunstancia detrás de la agresión.
La Policía mantiene las pesquisas abiertas y espera obtener información de la propia víctima y de los testigos para esclarecer el caso.