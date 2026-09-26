Tenían 26 y 16 años: así eran las víctimas del ataque armado en Lempira

Un subinspector de la Policía Nacional y un menor de tan solo 16 años, fueron las víctimas mortales tras un ataque armado registrado la noche del viernes 25 de septiembre en la salida del municipio de Gracias, Lempira.
Las autoridades identificaron entre los fallecidos a José Armando Pinto Cáceres, de 26 años.
La segunda víctima respondía en vida al nombre de Dilber López, de apenas 16 años.
Pinto era un funcionario activo de la Policía Nacional. Era oriundo del municipio de Las Flores, Lempira.
Mientras que López, era originario de la comunidad de Coalaca, ubicada en ese mismo municipio.
De acuerdo con la información preliminar, ambos se transportaban juntos en un vehículo cuando fueron sorprendidos a disparos por desconocidos en el tramo carretero que conecta a Gracias con San Juan, en el vecino departamento de Intibucá.
El pronunciamiento oficial de la Secretaría de Seguridad refiere que Pinto iba rumbo a su localidad para tomar su descaso de fin de semana respectivo, sin imaginar lo que le ocurriría.
Hasta ahora, se desconoce cuál era el vínculo entre el subinspector y el menor de 16 años que también perdió la vida durante el ataque armado.
El móvil del crimen todavía es desconocido. Tampoco se ha informado si existen personas detenidas o señaladas como responsables del crimen, mientras la comunidad de Las Flores y Coalaca procesa la noticia con consternación.
"Solo era un niño alegre, con ambiciones y que no le hacía daño a nadie. Era querido por todo el pueblo, pero que le vamos hacer", manifestaron allegados de Dilber López en redes sociales.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad externo sus muestras de pesar para familiares, amigos y compañeros de Armando Pinto. A este pronunciamiento se sumaron otros usuarios que también dejaron mensajes de apoyo para los dolientes.
Las autoridades investigan el caso y se espera que en las próximas horas den a conocer nuevos detalles sobre el doble homicidio. Por su parte, los pobladores de Lempira claman por justicia y mano dura para los responsables que se dieron a la fuga tras el ataque.