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Llegó con un cuchillo y confrontó a la Policía: el caso de una madre en un kínder de la colonia Australia

Por supuesto bullying contra su hija, madre llegó a un kínder de la colonia Australia con un cuchillo y trató de desarmar a un policía. La mujer manifestó que recibía atención por su salud mental

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 09:05
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Una madre llegó enfurecida y con un cuchillo a un centro educativo ubicado en la colonia Australia de Comayagüela en la capital de Honduras. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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La versión preliminar de los hechos indica que la mujer llegó al centro educativo después de enterarse de que su hija supuestamente era víctima de bullying.

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La madre ingresó al centro educativo molesta y portando un cuchillo de hoja ancha, similar a los utilizados en los negocios de carnicería.

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Según la información preliminar, la mujer habría amenazado al personal docente. Al lugar se hicieron presentes dos agentes de la Policía Nacional para controlar la situación.

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Un video muestra el momento en que la mujer le gritaba a uno de los policías: “¿Por qué no me defendés?”, mientras aparentemente intentaba quitarle el arma policial.

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Tras confrontar a los agentes en presencia de una maestra y otros menores, la mujer fue requerida por las autoridades.

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Otro video muestra a la mujer forcejeando y golpeándose con otra persona. Hasta el momento se desconoce si se trataba de una madre de familia o de una docente. En la escena también intervinieron otras dos mujeres para separarlas.

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En la puerta del centro educativo se observan varios golpes que, según la información preliminar, habrían sido provocados con el cuchillo que portaba la mujer.

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De acuerdo con el reporte policial, la ciudadana manifestó que recibía atención por una condición de salud mental, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde quedó bajo la atención correspondiente.

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El hecho ocurrió el jueves 24 de septiembre. Sin embargo, este viernes las autoridades educativas decidieron suspender las clases como medida preventiva tras el altercado registrado en el centro educativo.

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