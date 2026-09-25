Llegó con un cuchillo y confrontó a la Policía: el caso de una madre en un kínder de la colonia Australia

Una madre llegó enfurecida y con un cuchillo a un centro educativo ubicado en la colonia Australia de Comayagüela en la capital de Honduras. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles.
La versión preliminar de los hechos indica que la mujer llegó al centro educativo después de enterarse de que su hija supuestamente era víctima de bullying.
La madre ingresó al centro educativo molesta y portando un cuchillo de hoja ancha, similar a los utilizados en los negocios de carnicería.
Según la información preliminar, la mujer habría amenazado al personal docente. Al lugar se hicieron presentes dos agentes de la Policía Nacional para controlar la situación.
Un video muestra el momento en que la mujer le gritaba a uno de los policías: “¿Por qué no me defendés?”, mientras aparentemente intentaba quitarle el arma policial.
Tras confrontar a los agentes en presencia de una maestra y otros menores, la mujer fue requerida por las autoridades.
Otro video muestra a la mujer forcejeando y golpeándose con otra persona. Hasta el momento se desconoce si se trataba de una madre de familia o de una docente. En la escena también intervinieron otras dos mujeres para separarlas.
En la puerta del centro educativo se observan varios golpes que, según la información preliminar, habrían sido provocados con el cuchillo que portaba la mujer.
De acuerdo con el reporte policial, la ciudadana manifestó que recibía atención por una condición de salud mental, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde quedó bajo la atención correspondiente.
El hecho ocurrió el jueves 24 de septiembre. Sin embargo, este viernes las autoridades educativas decidieron suspender las clases como medida preventiva tras el altercado registrado en el centro educativo.