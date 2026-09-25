“Quebranta Huesos” y “Monki”: supuestos miembros del Cártel del Diablo abatidos en Marale

Dos presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron durante un enfrentamiento con elementos de seguridad en una zona montañosa de Marale, Francisco Morazán. ¿Qué se sabe?
Las autoridades realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en las montañas de Marale con el objetivo de localizar a uno de los señalados cabecillas de la estructura. Durante el despliegue se produjo un enfrentamiento con supuestos integrantes del grupo criminal.
De acuerdo con un reporte preliminar atribuido a las autoridades, los fallecidos fueron identificados como Ivis Jared Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, y Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”.
Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos entre elementos de seguridad y presuntos miembros del Cártel del Diablo. Según los reportes, los dos hombres portaban una máscara alusiva al diablo.
Los dos hombres serían, de acuerdo con los reportes preliminares, supuestos integrantes del Cártel del Diablo y presuntamente cumplían funciones de seguridad para el señalado cabecilla de la estructura, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.
En la escena también fueron encontradas armas blancas, las cuales quedaron en poder de las autoridades como parte de las diligencias realizadas tras el enfrentamiento.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales líderes del denominado Cártel del Diablo, estructura que ha sido vinculada con actividades delictivas en municipios de Yoro y Francisco Morazán. En meses anteriores, las autoridades han desarrollado operativos para localizarlo.
El denominado Cártel del Diablo fue declarado estructura terrorista por las autoridades hondureñas, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. Las autoridades han informado sobre distintos operativos y capturas relacionados con esta estructura durante 2026.
Las operaciones de búsqueda y rastreo continúan en el sector de Marale, las autoridades mantienen intensos operativos hasta dar con la captura de alías "El Diablo".
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si Esteban Gumercindo Ferrera Rodas se encontraba en el lugar durante el enfrentamiento, si logró escapar o si no estaba presente durante el operativo.