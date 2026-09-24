¿Será sacrificado? Definen el futuro del perro Zeus tras demostrarse que mató a su dueño

Tras conocerse que el perro pitbull Zeus mató a su dueño (el 21 de septiembre) en la colonia Hato de Enmedio, se ha dado a conocer qué sucederá con la mascota. ¿Será sacrificado? Esto informó la Policía Municipal?
Este 24 de septiembre, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público confirmó los resultados de la autopsia practicada a Alex Alfonzo Maldonado, de 75 años, quien murió tras ser atacado por su perro de la raza pitbull.
El Ministerio Público confirmó que la causa de muerte de Alex Alfonzo Maldonado fue de manera accidental, en este caso por mordeduras de perro.
En la escena se hallaron armas blancas; sin embargo, las autoridades confirmaron que realizaron una valoración a nivel óseo de la víctima y determinaron que las lesiones no son compatibles con las armas blancas recopiladas en el lugar.
Debido a la avanzada edad de Alex Alfonzo Maldonado, presentaba una mayor vulnerabilidad ósea. Esto fue un factor relevante en el daño ocasionado por la fuerza de las mordeduras del perro.
Medicina Forense también constató que el perro le laceró la vena tibial a Maldonado y eso causó que el señor se desangrara.
¿Ahora qué pasará con Zeus? El agente de la Policía Municipal, Josué Esperanza, inició diciendo: "Hemos tenido una denuncia de maltrato donde el animal tenía ese tipo de problemas".
Y añadió: "La ley también establece los dos requisitos que debe tener el animal para aplicar a la eutanasia y ponerlo a dormir: Zeus no tiene problemas de salud, no está enfermo para optar a la eutanasia. Por lo tanto, la Ley de Protección y Bienester Animal protege la vida de Zeus..."
"En la antigua Peniteciaría lo tenemos bajo resguardo para poder proteger su vida", indicó Esperanza. Aunque se demostró que el perro le quitó su vida al dueño, la ley no establece que sea sacrificado, según explicó.
Zeus ahora está en poder de la Policía Municipal y se ha detallado que un instructor de Estados Unidos lo educará. El canino pasará a ser parte del escuadrón canino de la institución.