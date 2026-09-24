Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés

Dania Márquez murió en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves -24 de septiembre- en la carretera CA-13, a la altura de la colonia Omonita, en San Manuel, Cortés. Aquí los detalles:
El accidente habría ocurrido luego de que una camioneta Honda CR-V de color negro en la que se trasladaba colisionara con una rastra en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
De manera preliminar se informó que ella iba de copiloto y que no estaba conduciendo la camioneta al momento del accidente. La información será confirmada por las autoridades.
El fuerte impacto dejó como resultado la muerte de la joven y otra persona resultó herida. Hasta ahora no se han precisado mayores detalles sobre la identidad o el estado de salud de la persona lesionada.
Dania Carolina Márquez Gonzáles, conocida por sus cercanos como Carol, era originaria del municipio de El Negrito, Yoro, donde sus conocidos lamentaron su muerte.
Sus conocidos la recordaron como una persona luchadora, una buena compañera y alguien reconocida por su bondad.
"En memoria de Carol Gonzáles. Una gran persona, excelente compañera y una mujer luchadora que nos deja un vacío inmenso. El Negrito, Yoro, te recordará siempre por tu luz y tu bondad. Que Dios les dé fortaleza a tu hijita y a toda tu familia. Vuela alto y descansa en paz, Carol", lamentaron.
Dania era madre de una pequeña, a quien presumía orgullosamente en sus redes sociales y de quien compartía momentos y fotografías.
El vehículo en el que se transportaba quedó en la escena con severos daños, tras el fuerte impacto contra la rastra.
“Descansa en paz, Carol Gonzáles”, dice un video que le dedicaron tras su muerte.