  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés

“Una mujer admirable que luchó con amor por su hijita” es uno de los mensajes en redes sociales tras la muerte de esta madre en un accidente de tránsito registrado en San Manuel, Cortés

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 19:00
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
1 de 10

Dania Márquez murió en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves -24 de septiembre- en la carretera CA-13, a la altura de la colonia Omonita, en San Manuel, Cortés. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
2 de 10

El accidente habría ocurrido luego de que una camioneta Honda CR-V de color negro en la que se trasladaba colisionara con una rastra en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
3 de 10

De manera preliminar se informó que ella iba de copiloto y que no estaba conduciendo la camioneta al momento del accidente. La información será confirmada por las autoridades.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
4 de 10

El fuerte impacto dejó como resultado la muerte de la joven y otra persona resultó herida. Hasta ahora no se han precisado mayores detalles sobre la identidad o el estado de salud de la persona lesionada.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
5 de 10

Dania Carolina Márquez Gonzáles, conocida por sus cercanos como Carol, era originaria del municipio de El Negrito, Yoro, donde sus conocidos lamentaron su muerte.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
6 de 10

Sus conocidos la recordaron como una persona luchadora, una buena compañera y alguien reconocida por su bondad.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
7 de 10

"En memoria de Carol Gonzáles. Una gran persona, excelente compañera y una mujer luchadora que nos deja un vacío inmenso. El Negrito, Yoro, te recordará siempre por tu luz y tu bondad. Que Dios les dé fortaleza a tu hijita y a toda tu familia. Vuela alto y descansa en paz, Carol", lamentaron.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
8 de 10

Dania era madre de una pequeña, a quien presumía orgullosamente en sus redes sociales y de quien compartía momentos y fotografías.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
9 de 10

El vehículo en el que se transportaba quedó en la escena con severos daños, tras el fuerte impacto contra la rastra.
Era madre de una niña: Dania Márquez, víctima de colisión registrada en Cortés
10 de 10

“Descansa en paz, Carol Gonzáles”, dice un video que le dedicaron tras su muerte.
Cargar más fotos