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Autopsia de don Alfonzo revela que murió por mordeduras de su perro Zeus, confirma el MP

¿Qué revela la autopsia de don Alfonzo, quien murió tras ataque de su perro Zeus? Ministerio Público confirma que no murió por arma blanca

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 10:25
Autopsia de don Alfonzo revela que murió por mordeduras de su perro Zeus, confirma el MP
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La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público confirmó los resultados preliminares de la autopsia practicada a Alex Alfonzo Maldonado, de 75 años, quien murió tras ser atacado por su perro Zeus. ¿Qué revela el informe? Aquí los detalles.

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“Los especialistas forenses, tras analizar los resultados que incluyen pruebas de laboratorio, odontológicas y otros aspectos de investigación, determinan que la causa de muerte es de manera accidental (mordeduras de perro)”, informó el Ministerio Público.

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En la escena se hallaron armas blancas; sin embargo, las autoridades confirmaron que realizaron una valoración a nivel óseo y determinaron que las lesiones no son compatibles con las armas blancas recopiladas en el lugar.

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Maldonado Bonilla ya había recibido atención médica entre julio y agosto por mordeduras previas del animal, según informaron las autoridades.

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Además, se informó que, debido a su avanzada edad, presentaba una mayor vulnerabilidad ósea, lo que habría sido un factor relevante en el daño ocasionado por la fuerza de las mordeduras.

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Don Alfonzo murió el pasado lunes 21 de septiembre en la colonia El Hato, luego de sufrir una grave lesión desde el tobillo hacia abajo tras ser mordido por su perro Zeus.

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Zeus fue trasladado a un refugio de la Policía Municipal y, según se informó, será entrenado para pertenecer a la institución.

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Zeus es un perro de raza pitbull que vivía junto al adulto mayor y su hijo, quien era su dueño principal.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre sufrió un primer ataque alrededor de las 11:00 de la mañana y posteriormente fue atacado de forma mortal cerca de las 5:00 de la tarde.

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La muerte de Alfonzo había generado dudas debido a un machete hallado en la escena; sin embargo, las autoridades confirmaron que las lesiones encontradas en el cuerpo no eran compatibles con un arma blanca y establecieron como causa de muerte las mordeduras del perro.

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