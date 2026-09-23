¿Cuál será el futuro de Zeus, pitbull que habría matado a su dueño? Esto revela la Policía

El caso del perro Zeus, pitbull que habría matado a su dueño en la colonia Hato de Enmedio en Tegucigalpa, ha dado un giro en las últimas horas con relación a la situación de la mascota. Esto hará la Policía con él.
Don Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años, fue la persona fallecida el 21 de septiembre en horas de la noche. Desde ese momento y hasta la fecha se ha detallado que Zeus le habría quitado la vida.
El perro fue trasladado por la Policía Municipal a la antigua penitenciaría donde permaneció encerrado. Ahí fue revisado por un veterinario mientras sigue el proceso de investigación.
La Policía Municipal brindó información en las últimas horas sobre lo que pasará con el perro: en primera instancia se detalló que le asignarán un instructor especialista certificado por Estados Unidos.
El policía municipal César Castellanos informó: "El perro está siendo atendido por un solo policía, desde el viernes tendremos a un instructor canino que lo va a educar y eso es lo que queremos..."
Y añadió: "Zeus es un perro que ha sufrido mucho maltrato y ya se puso a la orden una agencia de seguridad, es una agencia certificada que va a ayudar con el proceso de socialización".
"Él va a quedar bajo total resguardo y que sea rehabilitado", sentenció Castellanos. El agente confirmó que la mascota no será sacrificada y será parte del escuadrón canino municipal.
Mientras se conocen los resultados de la autopsia de Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, Zeus estará siendo educado por un instructor estadounidense.
El agente de la Policía Municipal, Josué Esparza, aseguró que el perro será rehabilitado y en unos meses servirá a la población. Afirmó que el canino ha sufrido mucho y buscan rehabilitarlo.
El agente Josué Esparza compartió en sus redes un video cuando paseaban a Zeus y dijo que es un "buen chico". El caso sigue a la expectativa por los resultados de la autopsia sobre la muerte de su dueño.