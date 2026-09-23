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¿Cuál será el futuro de Zeus, pitbull que habría matado a su dueño? Esto revela la Policía

La Policía Municipal tomó una determinación con el perro pitbull tras la muerte de su dueño que sigue en investigación

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 18:57
¿Cuál será el futuro de Zeus, pitbull que habría matado a su dueño? Esto revela la Policía
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El caso del perro Zeus, pitbull que habría matado a su dueño en la colonia Hato de Enmedio en Tegucigalpa, ha dado un giro en las últimas horas con relación a la situación de la mascota. Esto hará la Policía con él.

Foto: Cortesía redes
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Don Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años, fue la persona fallecida el 21 de septiembre en horas de la noche. Desde ese momento y hasta la fecha se ha detallado que Zeus le habría quitado la vida.

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El perro fue trasladado por la Policía Municipal a la antigua penitenciaría donde permaneció encerrado. Ahí fue revisado por un veterinario mientras sigue el proceso de investigación.

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La Policía Municipal brindó información en las últimas horas sobre lo que pasará con el perro: en primera instancia se detalló que le asignarán un instructor especialista certificado por Estados Unidos.

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El policía municipal César Castellanos informó: "El perro está siendo atendido por un solo policía, desde el viernes tendremos a un instructor canino que lo va a educar y eso es lo que queremos..."

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Y añadió: "Zeus es un perro que ha sufrido mucho maltrato y ya se puso a la orden una agencia de seguridad, es una agencia certificada que va a ayudar con el proceso de socialización".

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"Él va a quedar bajo total resguardo y que sea rehabilitado", sentenció Castellanos. El agente confirmó que la mascota no será sacrificada y será parte del escuadrón canino municipal.

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Mientras se conocen los resultados de la autopsia de Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, Zeus estará siendo educado por un instructor estadounidense.

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El agente de la Policía Municipal, Josué Esparza, aseguró que el perro será rehabilitado y en unos meses servirá a la población. Afirmó que el canino ha sufrido mucho y buscan rehabilitarlo.

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El agente Josué Esparza compartió en sus redes un video cuando paseaban a Zeus y dijo que es un "buen chico". El caso sigue a la expectativa por los resultados de la autopsia sobre la muerte de su dueño.

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