Alcaldía instalará 300 cámaras para vigilar botaderos clandestinos de basura

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 300 cámaras de vigilancia se instalarán en distintos sectores de la capital para identificar a ciudadanos que boten basura en sitios no autorizados en la ciudad capital.
El proyecto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), busca reforzar los controles en los puntos considerados críticos por la acumulación de desechos y donde, según las autoridades municipales, persiste la práctica de depositar basura de manera clandestina.
Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, informó que hasta el momento ya fueron colocadas 20 cámaras en diferentes sectores de la ciudad.
“Vamos instalar alrededor de 300 cámaras en toda nuestra ciudad capital, ya hemos instalado 20 hasta los momentos”.
Entre los lugares donde ya se instalaron dispositivos de vigilancia se encuentran la colonia El Carrizal, Residencial Plaza Villanueva y la colonia Kennedy, según detalló el el titular a EL HERALDO.
La medida contempla que las cámaras permitan identificar a las personas que sean captadas tirando residuos en lugares no autorizados y dar seguimiento a las infracciones cometidas.
Por su parte, el vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que los equipos ya comenzaron a funcionar con monitoreo permanente en algunos de los puntos identificados como focos de contaminación.
“Ya se comenzaron a instalar cámaras de vigilancia con monitoreo las 24 horas del día en puntos como Residencial Plaza Villanueva, El Carrizal”, detalló el entrevistado.
Esperanza explicó que la vigilancia se concentra en sectores donde las autoridades han identificado que algunas personas mantienen la práctica de lanzar basura en sitios que no están destinados para recibir desechos.
La Policía Municipal también hizo un llamado a los capitalinos para evitar tirar basura en las calles, quebradas y otros espacios públicos que no cuentan con autorización para la disposición de residuos.
“Debemos hacer el llamado a personas que sobre todo les gusta estar contaminando el medio ambiente”, exhortó el funcionario municipal.
Las autoridades municipales relacionaron el problema de los desechos con las afectaciones registradas durante la reciente temporada de lluvias, debido a la acumulación de basura en quebradas y vías públicas.
“Acaba de pasar una temporada de lluvias en la ciudad capital donde pasaron dos incidentes lamentables a causa de tanta basura”, lamentó Esperanza.
Ante esta situación, la Policía Municipal informó que analiza la ejecución de un operativo a gran escala para intervenir los puntos que presentan mayores problemas por contaminación y acumulación de residuos.
“Estamos analizando incluso un operativo a gran escala para intervenir esos puntos críticos de contaminación que más dan problemas”, indicó al referirse que los operativos continúan.
Agregó que “actualmente solo se están exponiendo a infractores, luego vamos a multar a todo el que bote basura en las calles o en puntos clandestinos”.
Las autoridades municipales advirtieron que las multas podrían alcanzar hasta los 5,000 lempiras para las personas que sean captadas mediante los sistemas de vigilancia depositando basura en sitios no autorizados.