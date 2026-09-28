Alcaldía instalará 300 cámaras para vigilar botaderos clandestinos de basura

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 300 cámaras de vigilancia se instalarán en distintos sectores de la capital para identificar a ciudadanos que boten basura en sitios no autorizados en la ciudad capital.

El proyecto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), busca reforzar los controles en los puntos considerados críticos por la acumulación de desechos y donde, según las autoridades municipales, persiste la práctica de depositar basura de manera clandestina.

Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, informó que hasta el momento ya fueron colocadas 20 cámaras en diferentes sectores de la ciudad.

“Vamos instalar alrededor de 300 cámaras en toda nuestra ciudad capital, ya hemos instalado 20 hasta los momentos”.

Entre los lugares donde ya se instalaron dispositivos de vigilancia se encuentran la colonia El Carrizal, Residencial Plaza Villanueva y la colonia Kennedy, según detalló el el titular a EL HERALDO.

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La medida contempla que las cámaras permitan identificar a las personas que sean captadas tirando residuos en lugares no autorizados y dar seguimiento a las infracciones cometidas.

Por su parte, el vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que los equipos ya comenzaron a funcionar con monitoreo permanente en algunos de los puntos identificados como focos de contaminación.

“Ya se comenzaron a instalar cámaras de vigilancia con monitoreo las 24 horas del día en puntos como Residencial Plaza Villanueva, El Carrizal”, detalló el entrevistado.