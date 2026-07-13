Capitalinos siguen convirtiendo espacios públicos en botaderos ilegales

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de los constantes programas de limpieza impulsados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela continúan convertidos en botaderos clandestinos, reflejando que el problema de los desechos sólidos sigue siendo uno de los mayores desafíos para la ciudad.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en la entrada a la colonia Monte Rey, donde a diario se acumulan bolsas de basura, muebles en desuso, cajas, plásticos y otros desperdicios que permanecen durante días a la orilla de la calle, ofreciendo una mala imagen a quienes transitan por la zona.

En un recorrido realizado por EL HERALDO, se constató que los residuos ocupan parte de la acera y del borde de la vía, mientras perros callejeros rompen las bolsas en busca de alimento, dispersando aún más los desechos sobre la carretera.

Los vecinos lamentan que, aunque en varias ocasiones las cuadrillas municipales han retirado la basura, el lugar vuelve a llenarse pocas horas después debido a personas que continúan utilizándolo como basurero clandestino.

Según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la capital hondureña genera un promedio de 981 toneladas de basura diaria, superando al año 350,000 toneladas anuales.

De acuerdo a los datos oficiales, esto equivale a que cada ciudadano genera aproximadamente 1.5 libras de basura al día. Es decir, que si un ciudadano no es consciente y bota la basura en lugares no autorizados, esto genera contaminación ambiental.

Esta problemática no solo en la Monte Rey: Hay diferentes sectores, como la entrada a las colonias Los Pinos y La Travesía, donde aún pueden observarse acumulaciones de desperdicios en derechos de vía, predios baldíos, quebradas y orillas de calles, a pesar de las campañas de recuperación de espacios públicos.

Las autoridades municipales han ejecutado jornadas de limpieza e incluso han recuperado varios botaderos históricos mediante iluminación, instalación de rótulos y vigilancia; sin embargo, algunos ciudadanos siguen depositando basura fuera de los horarios establecidos para la recolección.

Esta conducta provoca que los desechos permanezcan expuestos durante varios días, generando malos olores, proliferación de moscas, roedores y otros vectores que representan un riesgo para la salud de las comunidades.