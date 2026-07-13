4 de cada 10 menores que trabajan tienen entre 5 y 9 años: las crudas cifras del trabajo infantil en Honduras

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2023 reveló que más de un millón de menores entre 5 y 17 años laboran o realizan quehaceres del hogar en condiciones peligrosas y/o horarios prolongados. Valladares sostuvo que la cultura machista también influye en la mayor presencia de varones en el trabajo infantil. Detrás de esa realidad, sostuvo, persiste la creencia de que laborar "los hará hombres". Figueroa coincide en que la sociedad hondureña hay una errónea interpretación de que el trabajo infantil fomenta valores.