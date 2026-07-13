¿Cuándo vuelven a clases los estudiantes tras el receso académico 2026?

La Secretaría de Educación ya tiene definida la fecha en que los alumnos retomarán sus actividades escolares tras el receso académico escolar 2026. Se lo detallamos, a continuación.
Miles de estudiantes hondureños se encuentran disfrutando del receso académico de mitad de año, uno de los descansos más esperados dentro del calendario escolar.
La pausa en las actividades educativas comenzó este lunes 13 de julio y se extenderá durante cinco días consecutivos para los alumnos de prebásica, básica y educación media.
Durante este período, las aulas permanecen vacías mientras estudiantes y docentes aprovechan el descanso previo al inicio del segundo semestre del año lectivo.
Sin embargo, el regreso a las actividades está más cerca de lo que muchos imaginan y el calendario escolar ya establece la fecha exacta del retorno.
De acuerdo con la programación oficial, los alumnos deberán reincorporarse a sus centros educativos el próximo lunes 20 de julio. Ese día se retomarán las clases normales en escuelas, colegios e institutos públicos y privados que se rigen bajo el calendario nacional de educación.
El retorno marcará además el inicio de una etapa clave del año escolar, ya que durante los próximos meses se desarrollarán evaluaciones, actividades cívicas y proyectos académicos.
Tras el regreso a las aulas, los estudiantes comenzarán a prepararse para las celebraciones patrias y los diferentes eventos programados para el segundo semestre.
Asimismo, el calendario contempla otros períodos de descanso que llegarán entre septiembre y octubre.
Tras concluir el receso el 17 de julio y el descanso correspondiente al fin de semana, los estudiantes de prebásica, básica y media deberán regresar a las aulas el lunes 20 de julio para continuar con el desarrollo normal del calendario escolar 2026.