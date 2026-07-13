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¿Cuándo vuelven a clases los estudiantes tras el receso académico 2026?

La Secretaría de Educación ya tiene definida la fecha en que los alumnos retomarán sus actividades escolares. Los detalles, a continuación

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 12:31
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La Secretaría de Educación ya tiene definida la fecha en que los alumnos retomarán sus actividades escolares tras el receso académico escolar 2026. Se lo detallamos, a continuación.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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Miles de estudiantes hondureños se encuentran disfrutando del receso académico de mitad de año, uno de los descansos más esperados dentro del calendario escolar.

 Foto: EL HERALDO
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La pausa en las actividades educativas comenzó este lunes 13 de julio y se extenderá durante cinco días consecutivos para los alumnos de prebásica, básica y educación media.

 Foto: Secretaría de Educación
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Durante este período, las aulas permanecen vacías mientras estudiantes y docentes aprovechan el descanso previo al inicio del segundo semestre del año lectivo.

 Foto: EL HERALDO
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Sin embargo, el regreso a las actividades está más cerca de lo que muchos imaginan y el calendario escolar ya establece la fecha exacta del retorno.

 Foto: Secretaría de Educación
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De acuerdo con la programación oficial, los alumnos deberán reincorporarse a sus centros educativos el próximo lunes 20 de julio. Ese día se retomarán las clases normales en escuelas, colegios e institutos públicos y privados que se rigen bajo el calendario nacional de educación.

 Foto: Secretaría de Educación
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El retorno marcará además el inicio de una etapa clave del año escolar, ya que durante los próximos meses se desarrollarán evaluaciones, actividades cívicas y proyectos académicos.

 Foto: Cortesía / Redes sociales
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Tras el regreso a las aulas, los estudiantes comenzarán a prepararse para las celebraciones patrias y los diferentes eventos programados para el segundo semestre.

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Asimismo, el calendario contempla otros períodos de descanso que llegarán entre septiembre y octubre.

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Tras concluir el receso el 17 de julio y el descanso correspondiente al fin de semana, los estudiantes de prebásica, básica y media deberán regresar a las aulas el lunes 20 de julio para continuar con el desarrollo normal del calendario escolar 2026.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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