Cortes de energía eléctrica programados para este martes 14 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevos cortes programados para este martes 14 de julio como parte de las labores de mantenimiento que se ejecutan periódicamente en la red de distribución del país.
Según el calendario oficial divulgado por la estatal, las interrupciones afectarán distintos circuitos en los departamentos de Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y Olancho, con horarios que varían entre una y ocho horas dependiendo del sector intervenido.
Las labores tienen como objetivo mejorar la estabilidad del sistema y reducir fallas en el suministro eléctrico, por lo que la ENEE pidió comprensión a la población y recomendó tomar las medidas preventivas necesarias.
Entre las zonas afectadas figuran barrios, colonias, aldeas, centros educativos, empresas, industrias, hoteles, aeropuertos y sectores productivos que permanecerán temporalmente sin energía mientras se desarrollan los trabajos técnicos.
La estatal también aconsejó desconectar equipos eléctricos sensibles y organizar actividades comerciales o domésticas para minimizar los inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.
Cortes de energía programados:
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Colonia Moderna, colonia Montecarlo, colonia Orquídea Blanca, colonia La Mora, colonia Zerón, colonia Mazzarello, barrio Los Andes (norte y oeste), Universidad Católica, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercados Colonial, Comisariato Los Andes e Instituto La Salle.
Choluteca (8:00 AM - 2:00 PM)
Colonia Inés Carranza, La Lucha, Camaronera Seat Farms, San José de Las Conchas, El Ojochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa, aldea La Escondida, aldea El Chaparro, aldea Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, aldea El Chapetón, San Cristóbal, aldea El Cerro, Los Mangles, aldea El Jiote, Paya Punta Ratón, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, aldea El Venado, Guapinol, Los Puentes, barrio La Reserva, colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, aldea Ojochal, aldea Ojochalito, Brisas del Mar, El Edén, Larva Lee y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 AM - 9:00 AM)
Aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, colonia Cruz Roja, colonia Santa Rosa, colonia Folgar, colonia Reynel Fúnez, residencial El Manantial y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 AM - 4:00 PM)
Parte de la aldea El Tizatillo, específicamente el sector ubicado en los alrededores de la posta policial.
Olancho (9:00 AM - 3:00 PM)
Barrio El Espino, colonia Villa Linda, colonia Nueva Patria, el Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Vigía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.