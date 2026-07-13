Cortes de energía eléctrica programados para este martes 14 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevos cortes programados para este martes 14 de julio como parte de las labores de mantenimiento que se ejecutan periódicamente en la red de distribución del país.

Según el calendario oficial divulgado por la estatal, las interrupciones afectarán distintos circuitos en los departamentos de Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y Olancho, con horarios que varían entre una y ocho horas dependiendo del sector intervenido.

Las labores tienen como objetivo mejorar la estabilidad del sistema y reducir fallas en el suministro eléctrico, por lo que la ENEE pidió comprensión a la población y recomendó tomar las medidas preventivas necesarias.