Crisis hídrica: estos días le quedan a la capital para quedar sin agua ante la falta de lluvias

Tegucigalpa podría enfrentar uno de los escenarios más complicados de los últimos años en materia de abastecimiento de agua potable si las lluvias continúan sin llegar a las principales fuentes que alimentan la capital.
La advertencia fue realizada por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que informó que las reservas actuales únicamente permitirían abastecer a la ciudad durante los próximos 40 días.
Según explicó el gerente de la institución, Gustavo Boquín, de mantenerse las condiciones climáticas actuales, el agua disponible alcanzaría solamente hasta entre el 22 y el 24 de agosto, fecha a partir de la cual la situación podría volverse aún más crítica.
El funcionario detalló que la disminución en los niveles de almacenamiento mantiene bajo presión el sistema que abastece a cientos de miles de capitalinos.
Actualmente, gran parte de los habitantes de Tegucigalpa reciben agua apenas una vez por semana, mientras que otros sectores dependen completamente del suministro mediante camiones cisterna.
Uno de los principales problemas es el bajo nivel que registran las dos principales represas de la capital.
Los Laureles apenas alcanza el 40 % de su capacidad, mientras que La Concepción se encuentra alrededor del 35 %, cifras que mantienen en alerta a las autoridades municipales.
Sin embargo, la situación sería aún más delicada debido a la acumulación de sedimentos en ambos embalses, ya que parte del agua almacenada no puede ser utilizada para el consumo humano.
De acuerdo con la UMAPS, el último 15 % del volumen de las represas resulta prácticamente inutilizable, lo que reduce considerablemente la cantidad real de agua disponible para abastecer a la ciudad.
Las autoridades señalaron que, según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias más importantes podrían presentarse hasta septiembre.
Antes de esa fecha podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque su impacto sería insuficiente para recuperar significativamente los niveles de las represas capitalinas.
Ante este panorama, la UMAPS hizo un llamado urgente a la población para ahorrar agua y evitar cualquier desperdicio, mientras la institución analiza alternativas para enfrentar una eventual emergencia.