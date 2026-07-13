El abuelo era el supuesto objetivo: hipótesis del tiroteo que dejó niño muerto en El Progreso

Lian Rodríguez Suárez, de tan solo cuatro años de edad, murió luego de que se registrara una balacera el pasado 11 de julio en l aldea El Bálsamo, El Progreso, Yoro.
El tiroteo ocurrió en una pulpería donde se encontraba Lian junto a su abuelo, Rubén Suárez Moreno, de 69 años, y su madre, Cindy Suárez, quienes también resultaron heridos.
Un familiar del menor, de quien EL HERALDO reserva el nombre por seguridad, llegó a la morgue de San Pedro Sula junto a otros parientes para reclamar el cuerpo del pequeño. Con tristeza, reconoció que la muerte del niño representa un duro golpe para la familia y narró qué pasó esa noche.
"El niño era un amor con su abuelo y todos. Mi sobrina aún no sabe que su hijo está muerto. Esperamos que la justicia de Dios llegue", expresó el familiar del menor.
Según el relato del familiar de la víctima, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del sábado, aproximadamente tres minutos después de que se interrumpiera el servicio de energía eléctrica en la zona.
"Fue como tres minutos después de que se fuera la luz que llegaron hombres en un carro a la pulpería de mi hermano. Él estaba chineando al niño en la galera del negocio, donde también estaba mi sobrina", contó.
De acuerdo con su versión, los sujetos le pidieron al abuelo del menor que abriera el negocio y posteriormente comenzaron a disparar. Las balas alcanzaron a las tres personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, al llegar al hospital se confirmó la muerte del menor.
Según las autoridades, la principal hipótesis del ataque estaría relacionada con problemas derivados del cobro de dinero, y señalaron que Rubén Suárez habría sido el objetivo de los homicidas.
Por el crimen ya hay una persona detenida, identificada como Manuel Antonio Gómez, quien recientemente había salido de la cárcel. Según las autoridades, el sospechoso habría tenido un altercado con el abuelo del niño debido al cobro de una deuda que mantenía con la pulpería.
Al detenido se le decomisó una camioneta y una escopeta, arma que presuntamente habría sido utilizada para cometer el crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.