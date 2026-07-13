Dio varias vueltas: cámaras captaron el momento en que rapidito se volcó en El Durazno

Un bus de la ruta La Paz, que se dirigía hacia Tegucigalpa, se accidentó el pasado domingo 12 de julio en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad.
Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que el rapidito, con varios pasajeros a bordo, dio varias vueltas antes de volcar y terminar en el carril contrario.
Las imágenes muestran cómo el bus circulaba por el carril que conduce de Tegucigalpa hacia la zona norte cuando en cuestión de segundos, se desvió de la vía.
Posteriormente, la unidad cruzó la mediana, dio al menos dos vueltas y quedó volcada sobre uno de sus costados en el pavimento, en el carril contrario, el que conduce hacia Tegucigalpa.
En el video también se observa cómo varios vehículos lograron evitar ser impactados por el bus. Sin embargo, un vehículo Honda Civic negro se vio involucrado en el accidente al colisionar con la unidad tras el vuelco.
Tras el accidente se reportaron siete personas heridas, entre ellas el conductor y el cobrador del bus, quienes fueron trasladados al Hospital Escuela.
También se informó que al menos tres menores de edad y una mujer de la tercera edad resultaron heridos. Algunos de los afectados fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hasta el momento, las autoridades no han brindado una hipótesis sobre las causas del accidente. No obstante, una de las pasajeras aseguró que el conductor "venía a exceso de velocidad".
La pasajera relató al noticiero *Hoy Mismo* que, minutos antes del accidente, varios usuarios ya le habían advertido al conductor que redujera la velocidad. Además, señaló que en ese momento se registraban fuertes lluvias en la zona.
Tras el accidente se registró un fuerte congestionamiento vehicular en el sector. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Cruz Roja Hondureña para brindar asistencia a los afectados.